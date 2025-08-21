Slušaj vest

Reprezentativac Srbije i trostruki MVP NBA lige, Nikola Jokić, najplaćeniji je košarkaš koji će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Ugledni košarkaški portal "BasketNews" objavio je listu na kojoj se nalazi 15 košarkaša sa Eurobasketa koji će naredne sezone imati najveće plate i Jokić je na prvom mestu sa platom od 55.2 miliona dolara.

Nikola Jokić na meču Srbija - Češka

Odmah iza Somborca je superstar Baksa i reprezentativac Grčke Janis Adetokumbo, koji će naredne sezone inkasirati 54.1 milion, a treće mesto pripalo je zvezdi Finske Lauri Markanenu - 46.4 miliona.

Zanimljivo, Luka Dončić nalazi se iza Markanena sa 46 miliona, a u top 5 je i Nemac Franc Vagner sa 38.7 miliona.

Mnogi su se zapitali zašto Dončić zarađuje manje od Markanena. Razlog je taj što njegova trenutna plata dolazi iz ugovora sa Dalasom, koji je potpisao 2022. godine.

Šesto mesto je Alperen Šengun, a zatim slede Kristaps Porzingis, Nikola Vučević, Jusuf Nurkić i Santi Aldama.

Na listi se nalazi i kapiten Srbije Bogdan Bogdanović, koji zauzima 11. poziciju sa platom od 16 miliona dolara, a ispod njega su Deni Avdija, Denis Šruder, Zakari Risaše i Aleks Sar.

Dakle, tri reprezentacije - Srbija, Nemačka i Francuska imaju po dva igrača na ovoj listi.

