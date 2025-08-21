Košarkaši Srbije i Slovenije igraju prijateljski meč u okviru priprema za Eurobasket 2025.
EuroBasket 2025
SPEKTAKL U ARENI! JOKIĆ vs DONČIĆ: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Slovenija
Slušaj vest
Ovaj duel na programu je u četvrtak od 20.00 časova u "Beogradskoj Areni", a ukoliko niste nabavili ulaznicu na vreme (sve su rasprodate!), moći ćete na druge načine da pratite utakmicu za koju vlada veliko interesovanje.
Televizije RTS i Arena Sport obezbedile su direktan prenos, dok ćete tekstualni prenos meča iz minuta u miut moći da pratiti na našem sajtu.
Luka Dončić i Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Navijači su željni gledanja duela Srbije i Slovenije, a posebno majstorija igrača poput Nikole Jokića i Luke Dončića.
Biće to poslednji pripremni duel za ove dve selekcije koje će se već u ponedeljak naći na putu za Letoniju, odnosno Kipar, gde će igrati utakmice grupne faze Eurobasketa 2025.
Podsetimo, Evropsko prvenstvo se igra od 27. avgusta do 14. septembra.
Reaguj
Komentariši