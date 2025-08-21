Slušaj vest

Ovaj duel na programu je u četvrtak od 20.00 časova u "Beogradskoj Areni", a ukoliko niste nabavili ulaznicu na vreme (sve su rasprodate!), moći ćete na druge načine da pratite utakmicu za koju vlada veliko interesovanje.

Televizije RTS i Arena Sport obezbedile su direktan prenos, dok ćete tekstualni prenos meča iz minuta u miut moći da pratiti na našem sajtu.

Navijači su željni gledanja duela Srbije i Slovenije, a posebno majstorija igrača poput Nikole Jokića i Luke Dončića.

Biće to poslednji pripremni duel za ove dve selekcije koje će se već u ponedeljak naći na putu za Letoniju, odnosno Kipar, gde će igrati utakmice grupne faze Eurobasketa 2025.

Podsetimo, Evropsko prvenstvo se igra od 27. avgusta do 14. septembra.