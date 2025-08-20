Slušaj vest

Anketa je sprovedena među akreditovanim medijima, a oni su sa čak 73.1% glasova izabrali Srbiju kao glavnog favorita za osvajanje najsjajnije medalje na Eurobasketu 2025.

Najbliži konkurenti Srbiji su Nemačka sa 10 procenata i Francuska sa 6,2 odsto, pa su upravo ove selekcije najčešće viđene u borbi za medalje.

Zanimljivo je da Srbija nije uopšte spomenuta među mogućim razočaranjima, što govori o uverenju međunarodnih medija u kvalitet i stabilnost ekipe.

Selektor Svetislav Pešić izdvaja se kao najozbiljniji kandidat za nagradu najboljeg trenera, sa osvojenih 34,4 procenta glasova.

A kada je u pitanju Nikola Jokić on prednjači u gotovo svim kategorijama kada su individualna priznanja u pitanju.

Najveći broj glasova (72,2 odsto) dobio je u izboru za MVP-a prvenstva, dok je ubedljivo prvi i kada je reč o najboljem skakaču (58,4 odsto). Uz to, nalazi se na listama najboljih strelaca (četvrto mesto sa 11,2 odsto) i najboljih asistenata (treće mesto sa 18,4 odsto), gde su ispred njega samo Luka Dončić i Denis Šruder.

Bogdan Bogdanović zauzima petu poziciju među najboljim strelcima, a zajedno sa Aleksom Avramovićem svrstava se u grupu igrača koje novinari vide kao moguće lidere po asistencijama.

Vasilije Micić je na petom mestu među najboljim razigravačima, dok je Nikola Topić treći u izboru za najboljeg mladog igrača.

Kada je reč o "igraču za poslednji šut", lista očekivano uključuje najveće zvezde evropske košarke – Luku Dončića, Nikolu Jokića i Bogdana Bogdanovića.