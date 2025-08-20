Slušaj vest

Košarkaši Srbije sprovode poslednje pripreme pred  start predstojećeg Evrobasketa u Rigi.

Orlovi vredno treniiraju pred poslednji pripremni meč sa Slovenijom (četvrtak 20 časova).

Kurir je prisustvovao poslednjem treningu uoči meča sa Slovenijom.

Izabranici Svetislava Pešića vredno rade u sjajnoj atmosferi, a na treningu sve pršti.

Sa timom je i Vasilije Micić, koji je i dalje pod znakom pitanja za nastup na Evrobasketu.

Micić  je istrčavao pored terena, dok su njegovi saigrači uvežbavali šut.

Bogdanović je najraspoloženiji, pogađa trojke iz svih pozicija

Tu je, između ostalih, bio i Nikola Jokić, koji je poslednji, šuterski deo treninga propustio.

Jokić, Milutinov i Davidovac odradilli su samo obavezni deo treninga pred sutrašnji meč.

Pogledajte i sami.

Trening kosarkasa Srbije u Areni Izvor: MONDO

Trening Srbije u Areni Izvor: MONDO