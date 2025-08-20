Micić se oporavio od povrede
EVROBASKET
SJAJNE VESTI ZA SRBIJU: Vasilije Micić na treningu Orlova!
Orlovi vredno treniraju pred poslednji pripremni meč sa Slovenijom (četvrtak 20 časova).
Kurir je prisustvovao poslednjem treningu uoči meča sa Slovenijom.
Izabranici Svetislava Pešića vredno rade u sjajnoj atmosferi, a na treningu sve pršti.
Vasillije Micić koji se povredio na turniru u Nemačkoj trči sa strane što su odlične vesti, jer će sjajni plejmejker očigledno biti spreman za nastup na Evrobasketu.
