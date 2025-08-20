Slušaj vest

Košarkaši Srbije sprovode poslednje pripreme pred start predstojećeg Evrobasketa u Rigi.

Orlovi vredno treniraju pred poslednji pripremni meč sa Slovenijom (četvrtak 20 časova).

Kurir je prisustvovao poslednjem treningu uoči meča sa Slovenijom.

Izabranici Svetislava Pešića vredno rade u sjajnoj atmosferi, a na treningu sve pršti.

Vasillije Micić  koji se povredio na turniru u Nemačkoj trči sa strane što su odlične vesti, jer će sjajni plejmejker očigledno biti spreman za nastup na Evrobasketu.

trening košarka Srbija pred Sloveniju Izvor: Kurir

trening košarka Srbija pred Sloveniju Izvor: Kurir