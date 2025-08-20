Slušaj vest

Košarkaši Srbije odradili su poslednji trening pred prijateljski meč sa Slovenijom.

"Orlovi“ su trenirali u Beogradskoj areni, gde će upravo u četvrtak od 20.00 odmeriti snage protiv "zmajčeka".

Aleksa Avramović stao je pred "sedmu silu" i otkrio kako su protekle pripreme.

- Generalno izuzetno smo ozbiljno radili i dobro igrali, pokazali napredak. Igrali smo 6 utakmica i eto dobili, sutra će biti domaća atmosfera kao i prethodne dve godine, kada nas je srpska publika ispratila. Tada smo se vratili sa medaljama, nadam se i sutra. Bože zdravlja, samo da odigramo i kvalitetnu utakmicu proti Slovenije, imaju kvalitetne igrače, da ne imenujem. Bliski smo, pre smo imali i zajedničku državu. Treba da imamo ozbiljan pristup, da napredujemo kroz segmente koje smo analizirali na prethodnim utakmciama. Očekujem da igru podignemo na viši nivo. Ovo je poslednja utakmica na kojoj možemo da se uigramo i pokažemo napredak.

Srbija je favorti za zlato, čak su i na FIBA anketi ubedljivo pobedili.

- Generalno, mislim da je opšte poznato, nekad ste glavni favoriti, nekad vas pošalju kao što smo realno u Manilu otišli i vratili sa medaljom. Mi smo Srbija, kakav god hajp da se stvara, na nama je da maksimalno pristupimo radu. Ne osvrćemo se kao i nikada, ni pred OI ni SP nismo, mi smo Srbija i svi će nas gledati kao potencijalnog rivala za osvajanje medalje. To mora da se zaradi ne samo dobije i napiše.

Poslušajte šta je još rekao:

