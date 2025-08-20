Slušaj vest

Srbija će dočekati Sloveniju u četvrtak od 20 časova u poslednjoj pripremnoj utakmici pred Evrobasket, a uoči tog meča selektor Svetislav Pešić je rekao kada objaviti konačan spisak .

“Verovatno u nedelju, dan pred polazak”.

Podsetimo, košarkaši Srbije odradili su poslednji trening pred prijateljski meč sa Slovenijom, Nikola Jokić je napustio trening, dok su dobre vesti te da je Vasilije Micić trenirao.

"Trenirao je normalno, ne vide se posledice. Da ne bismo rizikovali, radi se postepeno sa njim".

Evrobasket počinje 27. avgusta a Srbija je u grupi sa Estonijom, Letonijom, Portugalom, Turskom i Češkom.

Potrebno je da bude među prvoplasirane četiri ekipe u grupi kako bi prošla u eliminacionu fazu.