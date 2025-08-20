Slušaj vest

Košarkaši Srbije u četvrtak uveče sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici za predstojeći Evrobasket.

Srbija je u sjajnom raspoloženju odradila trening, a oporavio se i Vasa Micić koj je trenirao odvojeno od ekipe.

Nakon Pešićevih Orlova na trening su izašli i Slovenci, predvođeni prvom zvezdom tima Lukom Dončićem.

Treningu Slovenije prisutvuje i Lukin otac Saša Dončić.

Zanimljivo da je Dončić promašio svoj prvi šut na treningu.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Luka Dončić, trening Slovenije pred Srbiju Izvor: Kurir

Ne propustiteKošarkaDONČIĆ NA ŠMEKERSKI NAČIN ZAPUŠIO USTA KRITIČARIMA: Odgovorio im je brutalno i vratio ih na mesto: "Mislim da sam bio dobar košarkaš i pre..."
Luka Dončić
KošarkaAU, KAKVA TRANSFORMACIJA LUKE DONČIĆA! MNOGI GA NISU PREPOZNALI! Slovenac se "prepolovio" - snimak sa treninga šokirao sve, pogledajte šta je uradio! VIDEO
Screenshot 2025-07-26 120204.jpg
KošarkaDONČIĆ NA PRODUŽENOM ODMORU: Slovenija počela pripreme za Evrobasket!
screenshot-2.jpg
KošarkaVELIKO SRCE IMA LUKA! Došli iz Slovenije i dali 1000 dolara da gledaju Dončića, pa doživeli šok! As Lejkersa video njihovu objavu i napravio gest za divljenje!
profimedia-0977235565.jpg

Luka Dončić, trening Slovenije pred Srbiju Izvor: Kurir