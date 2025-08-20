Slovenija odradila trening u Areni
SVE JE SPREMNO ZA VELIKI MEČ
LUKA DONČIĆ U ARENI: Prva zvezda Slovenije na treningu pred spektakl sa Srbijom!
Košarkaši Srbije u četvrtak uveče sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici za predstojeći Evrobasket.
Srbija je u sjajnom raspoloženju odradila trening, a oporavio se i Vasa Micić koj je trenirao odvojeno od ekipe.
Nakon Pešićevih Orlova na trening su izašli i Slovenci, predvođeni prvom zvezdom tima Lukom Dončićem.
Treningu Slovenije prisutvuje i Lukin otac Saša Dončić.
Zanimljivo da je Dončić promašio svoj prvi šut na treningu.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
