Slušaj vest

Košarkaši Grčke savladali su Letoniju sa 104:86 u prvom meču tradicionalnog Akropolis kupa u Atini..

Grčka je tako pred odlazak na Evropsko prvenstvo, započela tradicionalan turnir Akropolis Kup na kome su učešće uzeli sem Letonije i reprezentacija Italije.

Sve oči na ovom meču su bile uprte u Janisa Adetokumba, kome je ovo bio i prvi meč za reprezentaciju pred Evropsko prvenstvo.

Janis je bio i najefikasniji na ovom meču sa 25 poena i deset skokova, dok je Larencakis drugi dvocifreni igrač sa 12 poena uz 4/4 za tri poena.

Grčka je odigrala najbolje poluvreme u pripremnom periodu, gde su ubacili 61 poen, dok su primili 45 poena. 

Grčka je dominirala po svim parametrima i sigurno da sa ovakvim rasploženim Janisom Adetokumbom će biti pretnja svakom timu na predstojećem Evrobasketu.

Ne propustiteKošarkaSVI U NEVERICI! NIKOLA NAJAVIO KRAJ REPREZENTATIVNE KARIJERE: Verujem da će ovo zaista biti moje poslednje takmičenje...
Nikola Jokić i Nikola Vučević
EuroBasket 2025"NE BEŽIMO OD TOGA..." Aleksa Avramović otvorio dušu pred početak Evrobasketa - govorio o pritisku, ponosu, a onda se dotakao i Nikole Jokića!
Aleksa Avramović
KošarkaMOĆNI ORLIĆI U POLUFINALU EVROPSKOG PRVENSTVA: Za medalju protiv Slovenije
Kadetska reprezentacija Srbije
KošarkaAUU, OVO IZGLEDA BRUTALNO! KOŠARKAŠI SRBIJE DOBILI MOĆAN AUTOBUS! Boje zastave i grb naše zemlje, a tu je i snažna poruka! FOTO
DSC_8564-scaled.jpg

Svetislav Pešić 3. Deo Izvor: Kurir