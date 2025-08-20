Slušaj vest

Košarkaši Grčke savladali su Letoniju sa 104:86 u prvom meču tradicionalnog Akropolis kupa u Atini..

Grčka je tako pred odlazak na Evropsko prvenstvo, započela tradicionalan turnir Akropolis Kup na kome su učešće uzeli sem Letonije i reprezentacija Italije.

Sve oči na ovom meču su bile uprte u Janisa Adetokumba, kome je ovo bio i prvi meč za reprezentaciju pred Evropsko prvenstvo.

Janis je bio i najefikasniji na ovom meču sa 25 poena i deset skokova, dok je Larencakis drugi dvocifreni igrač sa 12 poena uz 4/4 za tri poena.

Grčka je odigrala najbolje poluvreme u pripremnom periodu, gde su ubacili 61 poen, dok su primili 45 poena.

Grčka je dominirala po svim parametrima i sigurno da sa ovakvim rasploženim Janisom Adetokumbom će biti pretnja svakom timu na predstojećem Evrobasketu.