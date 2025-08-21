Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije generalnu probu pred Eurobasket imaće večeras u Beogradskoj areni protiv selekcije Slovenije (20.00).

Srbija je u sredu u Areni odradila trening pred poslednji pripremni meč, a odmah nakon naše selekcije u dvorani su se pojavili i Slovenci predvođeni NBA superstarom Lukom Dončićem.

U holu dvorane sreli su se lideri i kapiteni dva tima - Luka Dončić i Bogdan Bogdanović, a fotogorafije srdačnog susreta dobrih prijatelja Košarkaški savez Srbije objavio je na društvenim mrežama.

Nakon snažnog zagrljaja usledio je kratak razgovor košarkaških majstora. Nije poznato o čemu su pričali, ali se jasno moglo videti da su u sjajnim odnosima i pored činjenice da su veliki rivali na terenu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Susret Bogdanovića i Dončića u Beogradskoj areni. Foto: KSS

Kurir sport

Ne propustiteEuroBasket 2025NIKOLA JOKIĆ NAJPLAĆENIJI IGRAČ NA EUROBASKETU! U top 15 je još jedan Srbin, a svi su ostali u neverici kada su videli na kom je Dončić mestu!
Nikola Jokić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije
EuroBasket 2025SPEKTAKL U ARENI! JOKIĆ vs DONČIĆ: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Slovenija
Nikola Jokić i Luka Dončić
EuroBasket 2025PEŠIĆ OTKRIO KADA ĆE OBJAVITI KONAČAN SPISAK: Selektor Orlova govorio i o statusu Vase Micića
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025"KAKAV GOD HAJP DA SE STVARA..." Aleksa Avramović o šansama za zlato na Evrobasketu
Aleksa Avramović

Luka Dončić, trening Slovenije pred Srbiju Izvor: Kurir