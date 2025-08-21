BOGDAN I LUKA U EPIZODI - RIVALSTVO NE RUŠI DRUGARSTVO! Zagrljaj koji je oduševio region: Pogledajte kako je izgledao susret Bogdanovića i Dončića u Areni!
Košarkaška reprezentacija Srbije generalnu probu pred Eurobasket imaće večeras u Beogradskoj areni protiv selekcije Slovenije (20.00).
Srbija je u sredu u Areni odradila trening pred poslednji pripremni meč, a odmah nakon naše selekcije u dvorani su se pojavili i Slovenci predvođeni NBA superstarom Lukom Dončićem.
U holu dvorane sreli su se lideri i kapiteni dva tima - Luka Dončić i Bogdan Bogdanović, a fotogorafije srdačnog susreta dobrih prijatelja Košarkaški savez Srbije objavio je na društvenim mrežama.
Nakon snažnog zagrljaja usledio je kratak razgovor košarkaških majstora. Nije poznato o čemu su pričali, ali se jasno moglo videti da su u sjajnim odnosima i pored činjenice da su veliki rivali na terenu.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Kurir sport