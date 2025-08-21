Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije generalnu probu pred Eurobasket imaće večeras u Beogradskoj areni protiv selekcije Slovenije (20.00).

Srbija je u sredu u Areni odradila trening pred poslednji pripremni meč, a odmah nakon naše selekcije u dvorani su se pojavili i Slovenci predvođeni NBA superstarom Lukom Dončićem.

U holu dvorane sreli su se lideri i kapiteni dva tima - Luka Dončić i Bogdan Bogdanović, a fotogorafije srdačnog susreta dobrih prijatelja Košarkaški savez Srbije objavio je na društvenim mrežama.

Nakon snažnog zagrljaja usledio je kratak razgovor košarkaških majstora. Nije poznato o čemu su pričali, ali se jasno moglo videti da su u sjajnim odnosima i pored činjenice da su veliki rivali na terenu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

1/4 Vidi galeriju Susret Bogdanovića i Dončića u Beogradskoj areni. Foto: KSS

