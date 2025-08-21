Slušaj vest

Kapiten reprezentacije Nemačke, čuveni NBA as Denis Šruder, otvoreno je govorio o predstojećem Eurobasketu, svojim planovima za budućnost i odnosu nemačkih navijača prema njemu.

Pre dve godine u Manili doneo je Nemačkoj titulu prvaka sveta, a prošlog leta u Parizu nosio je zastavu svoje zemlje na otvaranju Olimpijskih igara. Pre njega, jedini košarkaš koji je imao tu čast bio je legendarni Dirk Novicki.

"Imao sam 14 godina kada sam na televiziji gledao kako Dirk Novicki nosi zastavu na otvaranju Igara u Pekingu 2008. Pomislio sam kako ne postoji većeg odavanje počasti od toga", kaže Šruder u intervjuu za "Šturm".

Ipak, svestan je Šruder da nikada neće biti voljen u svojoj zemlji kao čuveni Dirk.

"Danas mi je jasno, to jeste velika čast, ali sa mnom to nikada neće biti kao sa Dirkom. Mene u ovoj zemlji nikada neće toliko voleti jer imam tamnu kožu", iskren je kapiten Nemačke.

1/6 Vidi galeriju Iskusni NBA as i kapiten reprezentacije Nemačke - Denis Šruder Foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ovaj sjajni 31-godišnji as otkrio je da nakon NBA karijere planira da se vrati u rodni Braunšvajg.

"Dom mi je u Braunšvajgu, i ovde sam potreban. Zbog toga sam kupio jedan košarkaški klub, jer planiramo da pokrenemo akademiju, kampove i škole za mlade igrače. Mnogi profesionalci posle karijere ostaju u SAD, ali meni je mesto u Nemačkoj", objasnio je.

Ubeđen je da će Nemačka nakon svetskog osvojiti i evropsko zlato.

"Osvojićemo titulu. Da nisam uveren u to, ne bih ni učestvovao, nego bih sedeo u Braunšvajgu", zaključio je Šruder.

Kurir sport