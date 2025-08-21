Slušaj vest

Košrkaška reprezentacija Srbije generalnu probu pred Eurobasket imaće večeras u Beogradskoj areni protiv selekcije Slovenije.

Utakmica je na programu od 20 časova, a Srbija je, bar prema kladionicama, apsolutni favorit na ovom meču.

Detalji sa meča Srbija - Grčka Foto: KSS / Savvides Press Sports Photographers

Ako je verovati bukmejkerima, očekuje nas ubedljiv trijumf Jokića i družine pred domaćim navijačima.

Ne pamti se kada je neki tim za koji nastupa superstar Luka Dončić bio totalni autsajder na jednom meču. Verovali ili ne, kvota na pobedu Srbije je mizernih 1.01, a na trijumf Slovenaca čak 13.

Dončić u dresu Slovenije Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Posebnu pažnju privukao je hendikep koji su kladionice dale. Hendikep je metoda izjednačavanja šansi između dve ekipe sa očiglednim razlikama u kvalitetu i postiže se dodavanjem ili oduzimanjem poena jednom od timova. Tako kvota na pobedu Srbije uz hendikep -21.5 iznosi 1.83! Dakle, očekuje se da će Srbija slaviti večeras dvadesetak razlike.

Kvote za meč Srbija - Slovenija Foto: Screenshot

Ovako nešto bilo je nezamislivo prethodnih godina u duelima sa Slovenijom, međutim, Srbija u pripremnom periodu izgleda toliko moćno, pa bukmejkeri smatraju da Luki i ekipi preti katastrofa večeras u Areni.

Nikola Jokić, Košarkaška reprezentacija Srbije Izvor: KSS