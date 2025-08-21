Slušaj vest

Selektor Nemačke, legendarni Španac Aleks Mumbru, izneo je svoja očekivanja pred start Eurobasketa.

Aktuelni šampion sveta sa najvećim mogućim ambicijama putuje na Evropsko prvenstvo.

U razgovoru za špansku "Marku", pred pripremni meč sa Španijom, novi selektor Nemačke otkrio je na koji način će njegov tim pokušati da ostvari cilj.

"Voleo bih da igramo dobro, posebno tako što ćemo rasti iz jake odbrane. To bi nam omogućilo da trčimo i igramo brzu košarku. Važno je da naši bekovi i centri razumeju taj aspekt", rekao je Mumbru.

Dotakao se Španac i naše reprezentacije.

Mumbru smatra da je Srbija, koja je nedavno u finalu Superkupa u Minhenu savladala njegov tim, najveći favorti na predstojećem Eurobasketu.

"Pokušaćemo da se borimo za to, ali mislim da je Srbija veliki favorit. Imaju mnogo NBA igrača, uključujući Nikolu Jokića, koji je najbolji i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi", kaže Mumbru i otkriva šta bi mogao biti najveći problem za Pešića.

"Svetislav Pešić u rosteru poseduje toliko mnogo kvalitetnih igrača, da će biti veliki problem odlučiti koga izostaviti sa spiska".

