U poslednjoj pripremnoj utakmici za prvenstvo Evrope, košarkaši Srbije su u Beogradu ubedljivo savladali Sloveniju sa 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) i potvrdili da spremni odlaze na Evrobasket.

Krilni košarkaš Majamija Nikola Jović, kog je uživo posmatrao trener Hita Erik Spolstra, izneo je utiske posle utakmice.

"Izgledamo sve bolje i bolje, ali ima još dosta prostora za napredak. Nismo mi još pokazali koliko možemo. Želim da zahvalim svim navijačima koji su večeras došli u Arenu, bili su sjajni i naš šesti igrač. Osećamo se dobro, hemija je sjajna, ali još ništa nismo uradili. Čekamo šampionat i verujem da ćemo obradovati naciju", kazao je Jović.

1/59 Vidi galeriju Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Pripremni period reprezentacija Srbije je završila sa sedam pobeda - protiv Bosne i Hercegovine, Poljske, Grčke, Kipra, Češke, Nemačke i Slovenije.

Srbija će na Evrobasketu u Rigi igrati u A grupi, a protivnici će joj biti Češka, Estonija, Portugalija, Letonija i Turska.

Slovenija će se takmičiti u grupi D sa Poljskom, Francuskom, Belgijom, Islandom i Izraelom.