Navijači polako pristižu u Arenu.
EuroBasket 2025
KURIR ISPRED ARENE: Navijači stižu na košarkaški spektakl - ludnica je već počela
Košarkaši Srbije i Slovenije u "Beogradskoj Areni" igraju prijateljski meč u okviru priprema za Eurobasket 2025.
Utakmica je na programu od 20.00 časova, a sat vremena pred početak meča navijači polako pristižu.
Ispred hale primetna je gužva, a tu je i veliki broj mališana sa rekvizitima - zastavama, kapama i vuvuzelama u bojama naše zemlje.
Nema sumnje da košarkaše Srbije očekuje sjajna atmosfera u hali u koju je na parket prvi kročio Nikola Jokić.
Jokić prvi na terenu Foto: Petar Aleksić
