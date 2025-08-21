Slušaj vest

Košarkaši Srbije i Slovenije u "Beogradskoj Areni" igraju prijateljski meč u okviru priprema za Eurobasket 2025.

Utakmica je na programu od 20.00 časova, a sat vremena pred početak meča navijači polako pristižu.

Ispred hale primetna je gužva, a tu je i veliki broj mališana sa rekvizitima - zastavama, kapama i vuvuzelama u bojama naše zemlje.

Atmosfera ispred Arene pred meč Srbija - Slovenija Izvor: Kurir

Nema sumnje da košarkaše Srbije očekuje sjajna atmosfera u hali u koju je na parket prvi kročio Nikola Jokić.

Jokić prvi na terenu Foto: Petar Aleksić

Svetislav Pešić 2. Deo Izvor: Kurir