Slušaj vest

Košarkaši Srbije i Slovenije u "Beogradskoj Areni" igraju prijateljski meč u okviru priprema za Eurobasket 2025.

Dva sata pre početka utakmice košarkaši su krenuli sa zagrevanjem, a prvi na parket kročio je Nikola Jokić.

Jokić prvi na terenu Foto: Petar Aleksić

Stameni Somborac je pre svih izašao na teren i "osetio loptu".

Pogledajte kako je to izgledalo: 

Jokić prvi na zagrevanju Izvor: Kurir

Ne propustiteEuroBasket 2025"KAKAV GOD HAJP DA SE STVARA..." Aleksa Avramović o šansama za zlato na Evrobasketu
Aleksa Avramović
EuroBasket 2025PEŠIĆ OTKRIO KADA ĆE OBJAVITI KONAČAN SPISAK: Selektor Orlova govorio i o statusu Vase Micića
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025MA, ŠTA KAŽETE?! FIBA objavila rezultate ankete: Evo ko osvaja Eurobasket 2025!
serbiausa-40.jpg
EuroBasket 2025GAJIĆ I ČOVIĆ POSETILI ORLOVE: Ministar sporta i predsednik KSS na poslednjem treningu košarkaša Srbije
serbia-portugal-99005.JPG

Svetislav Pešić 3. Deo Izvor: Kurir