Trostruki MVP prvi na terenu.
EuroBasket 2025
NIKOLA JOKIĆ PRE SVIH: "Džoker" u Areni pokazao zašto je baš on najbolji na celom svetu!
Košarkaši Srbije i Slovenije u "Beogradskoj Areni" igraju prijateljski meč u okviru priprema za Eurobasket 2025.
Dva sata pre početka utakmice košarkaši su krenuli sa zagrevanjem, a prvi na parket kročio je Nikola Jokić.
Jokić prvi na terenu Foto: Petar Aleksić
Stameni Somborac je pre svih izašao na teren i "osetio loptu".
Pogledajte kako je to izgledalo:
