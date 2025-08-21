Slušaj vest

Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Slovenije 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16), u svojoj poslednjoj prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Navijači su oduševljeni izdanjem Pešićevih "Orlova", te su na društvenim mrežama pisali samo pozitine komentare.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Luka Dončić, trening Slovenije pred Srbiju Izvor: Kurir