Navijači s nestrpljenjem čekaju početak Evrobasketa.
EuroBasket 2025
"KAD NE ZNAJU ŠTA ĆE S LOPTOM, NAŠI DAJU KOŠ" Srbija razbila Sloveniju - navijači jedva čekaju početak Evrobasketa
Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Slovenije 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16), u svojoj poslednjoj prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo.
Navijači su oduševljeni izdanjem Pešićevih "Orlova", te su na društvenim mrežama pisali samo pozitine komentare.
