Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici za predstojeći Evrobasket.

Beogradska " Arena" je ispunjena do poslednjeg mesta  a u dvorani vlada sjajna atmosfera.

Svi se sa nestrpljenjem iščekuju spektakularni obračun između Nikole Jokića i  Luke Dončića.

Srbija je glavni favorit za osvajanje zlatne medalju na ecvropskom prvenstvu i nastala je prava euforija među ljubiteljima košarke u našoj zemlji.

Pogledajte i sami delić atmosfere iz Arene.

Predstavljanje košarkaša Srbije Izvor: Kurir

Ne propustiteEuroBasket 2025KURIR ISPRED ARENE: Navijači stižu na košarkaški spektakl - ludnica je već počela
Arena
EuroBasket 2025NIKOLA JOKIĆ PRE SVIH: "Džoker" u Areni pokazao zašto je baš on najbolji na celom svetu!
Nikola Jokić
EuroBasket 2025SRBIJA - SLOVENIJA: Orlovi i Zmajčeki imaju generalku u rasprodatoj Areni! Jokić prvi u hali
Srbija. Slovenija, Evrobasket 2025
EuroBasket 2025AUUU, DONČIĆU ŠTA SI DOŽIVEO! Ljudi u neverici gledaju kvote za meč Srbija - Slovenija! Najavljuje se surovo "gaženje", ovako nešto se ne pamti...
Nikola Jokić i Luka Dončić

Atmosfera ispred Arene pred meč Srbija - Slovenija Izvor: Kurir