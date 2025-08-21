Generalna proba Srbije pred Evropsko prvenstvo
EVROBASKET 2025
U ARENI NE MOŽE IGLA DA PADNE: Fantastična atmosfera na spektakularnom meču Srbija - Slovenija!
Slušaj vest
Košarkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici za predstojeći Evrobasket.
Beogradska " Arena" je ispunjena do poslednjeg mesta a u dvorani vlada sjajna atmosfera.
Svi se sa nestrpljenjem iščekuju spektakularni obračun između Nikole Jokića i Luke Dončića.
Srbija je glavni favorit za osvajanje zlatne medalju na ecvropskom prvenstvu i nastala je prava euforija među ljubiteljima košarke u našoj zemlji.
Pogledajte i sami delić atmosfere iz Arene.
Reaguj
Komentariši