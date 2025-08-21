Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici za predstojeći Evrobasket u Rigi.

Ovaj meč izaziva veliko interesovanje, u dvorani je fantastična atmosfera, a  sa velikim nestrpljenjem svi očekuju okršaj dve velike NBA zvezde Nikole Jokića i Luke Dončića.

Pravi delirijum u Areni je nastao kad je Luka Dončić zajedno sa svojim saigračima izašao na zagrevanje pred meč.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Luka Dončić izašao na zagrevanje Foto: Petar Aleksić

Atmosfera uoči meča Srbija - Slovenija Izvor: Kurir