Generalna proba Srbije pred Evropsko prvenstvo
LUDNICA ZBOG DONČIĆA: Delirijum u Areni kad je slovenački superstar kročio na parket
Košarkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici za predstojeći Evrobasket u Rigi.
Ovaj meč izaziva veliko interesovanje, u dvorani je fantastična atmosfera, a sa velikim nestrpljenjem svi očekuju okršaj dve velike NBA zvezde Nikole Jokića i Luke Dončića.
Pravi delirijum u Areni je nastao kad je Luka Dončić zajedno sa svojim saigračima izašao na zagrevanje pred meč.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
Luka Dončić izašao na zagrevanje Foto: Petar Aleksić
