Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici za predstojeći Evrobasket u Rigi.

Ovaj meč izaziva veliko interesovanje, u dvorani je fantastična atmosfera, a sa velikim nestrpljenjem svi očekuju okršaj dve velike NBA zvezde Nikole Jokića i Luke Dončića.

Srbija je dobila sjajne vesti pred ovaj meč jer će zaigrati i Vasa Micić koji je se lakše povredio na utakmici protiv Nemačke prethodnog vikenda.

On je u sredu trenirao odvojeno od tima, trčao pored terena, ali se već danas stavio na raspologanju selektoru Pešiću.

Micić se nalazi u timu i zaigraće na meču protiv Slovenije.

Aplauz za košarkaše Slovenije Izvor: Kurir