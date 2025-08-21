Generalna proba Srbije pred Evropsko prvenstvo
EVROBASKET
SRBIJA DOBILA SJAJNE VESTI PRED SPEKTAKL U ARENI: Vasa Micić igra protiv Slovenije
Košarkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici za predstojeći Evrobasket u Rigi.
Ovaj meč izaziva veliko interesovanje, u dvorani je fantastična atmosfera, a sa velikim nestrpljenjem svi očekuju okršaj dve velike NBA zvezde Nikole Jokića i Luke Dončića.
Srbija je dobila sjajne vesti pred ovaj meč jer će zaigrati i Vasa Micić koji je se lakše povredio na utakmici protiv Nemačke prethodnog vikenda.
On je u sredu trenirao odvojeno od tima, trčao pored terena, ali se već danas stavio na raspologanju selektoru Pešiću.
Micić se nalazi u timu i zaigraće na meču protiv Slovenije.
