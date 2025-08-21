Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici za predstojeći Evrobasket u Rigi.

Ovaj meč izaziva veliko interesovanje, u dvorani je fantastična atmosfera, a sa velikim nestrpljenjem svi očekuju okršaj dve velike NBA zvezde Nikole Jokića i Luke Dončića.

Srbija je dobila sjajne vesti pred ovaj meč jer će zaigrati  i Vasa Micić  koji je se lakše povredio na utakmici protiv Nemačke prethodnog vikenda.

On je u sredu trenirao odvojeno od tima, trčao pored terena, ali se već danas stavio na raspologanju selektoru Pešiću.

Micić se nalazi u timu i zaigraće na meču protiv Slovenije.

Srbija. Slovenija, Evrobasket 2025

