EuroBasket 2025
POZNAĆU TE PO KORAKU... Pogledajte detalj koji se izdvaja na patikama Nikole Jokića
Košarkaši Srbije od 20 časova igraju prijateljski meč protiv Slovenije.
Duel u beogradskoj "Areni" poslužiće selektoru Svetislavu Pešiću kao generalna proba uoči Evrobasketa koji počinje naredne srede 27. avgusta.
Jokić prvi na terenu Foto: Petar Aleksić
Zanimljivo, prvi košarkaš koji je izašao na zagrevanje je najbolji i najskuplji, Nikola Jokić.
Njegov izlazak privukao je veliku pažnju navijača. No, navijači nisu mogli a da ne primete jedan detalj - njegove nove patike koje je nedavno promovisao u Kini.
Foto: Petar Aleksić
Na njima, pored imena Srbija, piše "Dream catcher", po imenu prvog Jokićevog konja. Sada se tako zove i štala u Somboru, koja se nalazi na imanju porodice Jokić.
