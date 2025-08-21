Slušaj vest

Košarkaši Srbije od 20 časova igraju prijateljski meč protiv Slovenije.

Duel u beogradskoj "Areni" poslužiće selektoru Svetislavu Pešiću kao generalna proba uoči Evrobasketa koji počinje naredne srede 27. avgusta.

Jokić prvi na terenu Foto: Petar Aleksić

Zanimljivo, prvi košarkaš koji je izašao na zagrevanje je najbolji i najskuplji, Nikola Jokić.

Njegov izlazak privukao je veliku pažnju navijača. No, navijači nisu mogli a da ne primete jedan detalj - njegove nove patike koje je nedavno promovisao u Kini.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 18.38.jpg
Foto: Petar Aleksić

Na njima, pored imena Srbija, piše "Dream catcher", po imenu prvog Jokićevog konja. Sada se tako zove i štala u Somboru, koja se nalazi na imanju porodice Jokić.

Jokić prvi na zagrevanju Izvor: Kurir