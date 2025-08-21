Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici pred start predstojećeg Evrobasketa.

Za Srbiju na ovom meču nastupa i Vasa Micić koji je bio pod znakom pitanja pred ovaj meč.

Micić se lakše povredio na utakmici protiv Nemačke prethodnog vikenda i zabrinuo košarkašku javnost u Srbiji.

On je u sredu trenirao odvojeno od tima, trčao pored terena, ali se već danas stavio na raspologanju selektoru Pešiću.

Micić je u igru ušao početjkom druge četvrtine, a prethodno se zagrevao na biciklu.

Vasa Micic, zagrevanje,Srbija, Slovenija Izvor: Kurir

Već u prvom napadu postigao je trojku na opšte oduševljenje publikeu "Areni"

Ne propustiteEuroBasket 2025POSLEDNJE INFORMACIJE O VASI MICIĆU! Pešić otkrio nove detalje: Utorak je ključan
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025SRBIJA STRAHUJE PRED EVROBASKET: Otkriveno stanje Vase Micića, oglasio se Pešić nakon ubedljive pobede!
serbiajapan-12.jpg
KošarkaJOŠ NIJE NI STIGAO U HAPOEL - MICIĆ BRZO ODLAZI: Srpski plej nikako da se skrasi!
profimedia-0897559494.jpg
KošarkaZAMENA ZA VASU MICIĆA: Crveno-beli dogovorili dolazak iskusnog plejmejkera!
Kris Džons

Vasa Micic, zagrevanje,Srbija, Slovenija Izvor: Kurir