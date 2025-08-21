Vasa Micić se oporavio od povrede
EVROBASKET 2025
VASA MICIĆ RAZGALIO PUBLIKU U ARENI: Srpski as se zagrevao na biciklu, a onda pogodio trojku iz prvog napada
Košarkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici pred start predstojećeg Evrobasketa.
Za Srbiju na ovom meču nastupa i Vasa Micić koji je bio pod znakom pitanja pred ovaj meč.
Micić se lakše povredio na utakmici protiv Nemačke prethodnog vikenda i zabrinuo košarkašku javnost u Srbiji.
On je u sredu trenirao odvojeno od tima, trčao pored terena, ali se već danas stavio na raspologanju selektoru Pešiću.
Micić je u igru ušao početjkom druge četvrtine, a prethodno se zagrevao na biciklu.
Već u prvom napadu postigao je trojku na opšte oduševljenje publikeu "Areni"
