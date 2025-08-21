Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa Slovenijom u poslednjoj pripremnoj utakmici pred start predstojećeg Evrobasketa.

Za Srbiju na ovom meču nastupa i Vasa Micić koji je bio pod znakom pitanja pred ovaj meč.

Micić se lakše povredio na utakmici protiv Nemačke prethodnog vikenda i zabrinuo košarkašku javnost u Srbiji.

On je u sredu trenirao odvojeno od tima, trčao pored terena, ali se već danas stavio na raspologanju selektoru Pešiću.

Micić je u igru ušao početjkom druge četvrtine, a prethodno se zagrevao na biciklu.

Vasa Micic, zagrevanje,Srbija, Slovenija Izvor: Kurir

Već u prvom napadu postigao je trojku na opšte oduševljenje publikeu "Areni"