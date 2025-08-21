Domaćin Evropskog prvenstva ubedljiv protiv Italije
NAJVEĆI RIVAL SRBIJE SPREMAN ZA EVROBASKET: Letonija razbila Italiju i poslala upozorenje Orlovima
Košarkaši Letonije ubedljivo su savladali Italiju rezultatom 83:68 na Akropolis kupu u Grčkoj.
Letonija domaćin predstojećeg Evrobasketa pokazala je da je maksimalno spremna za predstojeće Evropsko prvenstvo
Letonija će u grupi A Evropskog prvenstva biti najveći rival Srbije za prvo mesto, pošto ostale selekcije, izuzev eventualno Turske, nisu ni približno dovoljnog kvaliteta da bi se ugrozili "Orlovi".
Izabranici Luke Bankija igrali su vrlo raznovrsno i od samog starta meča u "OAKA areni" nije postavljalo pitanje pobednika.
