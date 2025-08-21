Letonija domaćin predstojećeg Evrobasketa pokazala je da je maksimalno spremna za predstojeće Evropsko prvenstvo

Letonija će u grupi A Evropskog prvenstva biti najveći rival Srbije za prvo mesto, pošto ostale selekcije, izuzev eventualno Turske, nisu ni približno dovoljnog kvaliteta da bi se ugrozili "Orlovi".