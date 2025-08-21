Slušaj vest

Košarkaši Letonije ubedljivo su savladali Italiju rezultatom 83:68 na Akropolis kupu u Grčkoj.

Letonija domaćin predstojećeg Evrobasketa pokazala je da je maksimalno spremna za predstojeće Evropsko prvenstvo

Letonija će u grupi A Evropskog prvenstva biti najveći rival Srbije za prvo mesto, pošto ostale selekcije, izuzev eventualno Turske, nisu ni približno dovoljnog kvaliteta da bi se ugrozili "Orlovi".

Izabranici Luke Bankija igrali su vrlo raznovrsno  i od samog starta  meča u "OAKA areni" nije postavljalo pitanje pobednika.

Nikola Jokić, MVP, skandiranje navijača Izvor: Mondo/Tijana Jevtić