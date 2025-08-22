Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Eurobasket.

Odigrali su naši momci spektakularan meč, a posebno su se istakli Nikola Jović koji je bio najefikasniji sa 18 poena i Bogdan Bogdanović koji je ubacio 14, Nikola Milutinov dodao je 11, a Nikola Jokić i Tristan Vukčević po deset poena.

Jedan detalj posle meča mnogima je promakao. Navijači su utrčali u teren kako bi dobili autograme ili fotografije sa igračima, a jedan od njih prišao je Bogdanu Bogdanoviću i dao mu marker i dres u ruke.

Naš kapiten uzeo je dres, ali je veoma brzo nervozno i ljutito reagovao, bacio ga navijaču nazad u ruke i nastavio ka svlačionici, a ostaje nejasno šta se tačno desilo.

