Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Eurobasket.

Srbija je u prepunoj "Areni" deklasirala Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Odigrali su naši momci spektakularan meč, a posebno su se istakli Nikola Jović koji je bio najefikasniji sa 18 poena i Bogdan Bogdanović koji je ubacio 14, Nikola Milutinov dodao je 11, a Nikola Jokić i Tristan Vukčević po deset poena.

Jedan detalj posle meča mnogima je promakao. Navijači su utrčali u teren kako bi dobili autograme ili fotografije sa igračima, a jedan od njih prišao je Bogdanu Bogdanoviću i dao mu marker i dres u ruke.

Naš kapiten uzeo je dres, ali je veoma brzo nervozno i ljutito reagovao, bacio ga navijaču nazad u ruke i nastavio ka svlačionici, a ostaje nejasno šta se tačno desilo. 

Bogdan Bogdanović vraća dres navijaču Foto: Printscreen / Arena sport

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

