Košarkaši Srbije demolirali su Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) i napravili su sjajnu uvertiru za predstojeći Eurobasket.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Najbolji pojedinac meča bio je Nikola Jović koji je ubacio 18 poena, a imao je motiv više jer ga je uživo gledao Erik Spolstra, trener ekipe Majamija u kojoj srpski as igra.

IMG-20250821-WA0152.jpg
Foto: petar alekisć

Čuveni košarkaški agent, Miško Ražnatović, objavom na društvenim mrežama zapalio je internet i biranim rečima govorio je o čuvenom Amerikancu.

- Posvećenost i profesionalizam su dve osobine koje najviše cenim u poslu kojim se bavim! To je razlog za veliko poštovanje prema treneru Majami Hita, Eriku Spolstri. Trener, koji je osvojio dve NBA titule, preleteo je okean kako bi se uverio u formu Nikole Jovića, istovremeno mu poželevši sreću na predstojećem prvenstvu Evrope - napisao je Miško na Instagramu.

Imao je Spolstra šta da vidi u Beogradskoj areni, pošto je Jović drugu utakmicu za redom u dresu Srbije bio najbolji na parketu.

