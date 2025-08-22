Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Estonije nalazi se u grupi sa Srbijom na predstojećem Eurobasketu, a na ovo takmičenje stiže žestoko oslabljena.

Najbolji igrač ove selekcije, Maik Kocar, propustiće Evropsko prvenstvo i to zbog povrede ramena, što je i sam potvrdio.

- Iako sam silno želeo da igram na Eurobasketu i nosim dres Estonije, to neće biti moguće u ovom trenutku. Reprezentaciji želim mnogo sreće u Rigi i verujem da su spremni da ispune zacrtane ciljeve - rekao je Kocar.

Maik Kocar Foto: Tairo Lutter / imago sportfotodienst / Profimedia

Na njegove reči nadovezao se selektor Estonije Heiko Ranula.

- Naravno, žao nam je što je Kocar povređen i što neće moći da igra za reprezentaciju. On je važan i na terenu i van njega. Ipak, verujem da imamo sve što je potrebno da se u pravom svetlu pokažemo u Rigi - dodao je on.

Srbija i Estonija će svoj okršaj imati u prvom kolu (sreda, 20.15).

