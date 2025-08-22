Slušaj vest

Bliži se početak Evropskog prvenstva u košarci koje se održava u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i na Kipru, a traje od 27. avgusta do 14. septembra.

Srbija će čitav turnir igrati u Rigi, pa ima tu privilegiju da nakon grupne faze ne mora da putuje na Baltik sa neke druge lokacije.

Tamo će joj protivnici biti Estonija, Turska, Češka, Portugal i domaćin Letonija.

Portugalci su u petak objavili konačan spisak od 12 košarkaša koji će biti spremni za Evrobasket:

Fransisko Amarante, Diogo Brito, Diogo Gameiro, Migel Keiroš, Nimijas Keta, Danijel Relvao, Kandido Sa, Nuno Sa, Rafael Lisboa, Diogo Ventura, Vladislav Vojco i Travante Vilijams.

Prva zvezda je centar Boston Seltiksa Nimijas Keta, a jedini naturalizovani košarkaš je Amerikanac, Travante Vilijams.