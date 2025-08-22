Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije furiozno je odradila pripremni period i u prijateljskim okršajima isprašila sve selekcije sa dvocifrenom razlikom.

Predvođeni Nikolom Jokićem, Bogdanom Bogdanovićem, Nikolom Jovićem kao i ostalim našim reprezentativcima, Srbije je u četvrtak veče u prepunoj Beogradskoj areni, demolirala selekciju Slovenije (106:72) i tako još jednom potvrdila ozbiljnost ali i zacrtani cilj - zlato na Eurobasketu (27. do 14. septembra).

Srbija je delovala zastrađujuće moćno na svim tim utakmicama, ali prevelika euforija bi po ko zna koji put, mogla da košta, već projektovanog favorita za osvajanje zlatne medalje...

EUROBASKET 1999

Tadašnja SR Jugoslavija je u Pariz otiša pojačanja Predragom Danilovićem, Vladom Divcem i Predragom Stojakovićem, a posle zlata godinu dana ranije u Atini na SP i u Barseloni 1997. godina na šampionatu Evrope, očekivalo se da naša selekcija lagano dođe do novog trofeja.

Ipak, tada su se u polufinalu pojavili Italijani i na iznenađenje mnogih pobedili naš tim rezultatom 71:62! Kasnije, Jugoslavija je u borbi za treće mesto došla do bronzane medalje pobedom nad selekcijom Francuske.

Sastav reprezentacije Jugoslavije – Eurobasket 1999:

Vlade Divac

Predrag Stojaković

Dejan Bodiroga

Predrag Danilović

Dragan Tarlać

Saša Obradović

Dejan Tomašević

Milan Gurović

Nikola Lončar

Milenko Topić

Dragan Lukovski

Vlado Šćepanović

Selektor: Željko Obradović

EUROBASKET 2005

Superstar selekcija Srbije i Crne Gore na čelu sa Željkom Obradovićem, kao domaćin Evropskog prvenstva, doživela je jedan od najvećih brodoloma u istoriji naše košarke.

Od pompeznih najavi da Srbija ide po novo evropsko zlato, do čuvene konferencije Željka Obradovića gde je nakon poraza od Francuske u nokaut fazi iznet sav prljav veš iz tabora "plavih".

Bilo, ne ponovilo se...

Sastav reprezentacije Srbija i Crne Gore - Eurobasket 2005

Dejan Bodiroga

Darko Miličić

Vule Avdalović

Vladimir Radmanović

Igor Rakočević

Vlado Šćepanović

Marko Jarić

Željko Rebrača

Nenad Krstić

Dejan Milojević

Dejan Tomašević

Milan Gurović

Selektor: Željko Obradović.

Krah američkog drim-tima 2002, 2004, 2006. godine

Kompletni raspad favorizovanog drim-tima Sjedinjenih Američkih Država počeo je 2002. godine, kada su kao domaćini Mundobasketa ispali u četvrtfinalu od naše reprezentacije.

Potom su usledlle Olimpijske igre 2004. gde je kasniji šampion, selekcija Argentine, očitala lekciju Alenu Ajversonu, Timu Dankanu i tada mladom Lebronu Džejsmu u polufinalu u Atini.

Mundobasket 2006. godine označio je još jedan krah Amerikanaca, ovoga puta u polufinalu od selekcije Grčke... Dakle, favoriti nisu uvek i oni koji se penju na najviše postolje.

EUROBASKET 2007

Španije je bila domaćin Evropskog prvenstva 2007. godine, ali je i pored moćnog tima sa sve velikim Pau Gasolom u ekipi, pala u finalu od autsajdera Rusije 60:59!

Koš odluke u poslednjim sekundama finala postigao je Džej Ar Holden, srušivši tako velikog favorita i to na njegovom parketu.

Sastav Španije - Eurobasket 2007

Pau Gasol

Mark Gasol

Huan Karlos Navaro

Rudi Fernandes

Hoze Manuel Kalderon

Sergio Rodrigez

Karlos Himenez

Karlos Kabesas

Berni Rodrigez

Felipe Rejes

Aleks Mumbru

Horhe Garbahosa

Selektor: Pepu Ernandes.

Mundobasket 2014

Španci su, kao i sedam godina ranije, bili domaćini nekog velikog takmičenja - ali su za razliku od 2007. godine - imali daleko moćniji "Evropski NBA tim".

Bili su favoriti uz Ameriku i već viđeni u finalu, ali Francuzi su se pitali u četvrtfinali i šokantno izbacili "crvenu furiju" - 65:52!

Riki Rubio

Hoze Kalderon

Serhio Rodrigez

Serhio Ljul

Huan Karlos Navaro

Rudi Fernandeš

Aleks Abrines

Viktor Klaver

Felipe Rejes

Pau Gasol

Mark Gasol

Serž Ibaka

Selektor: Huan Antonio Orenga

Eurobasket 2015

Španije je povučena iskustvom godinu dana ranije otišla u Francusku na Eurobasket, a tu su selekcija domaćina i Srbije, dva velika favorita turnira, na kraju umesto u borbi za zlato, igrali za bronzanu medalju!

Španije je bila bolja od Francuske, a nas je eliminisala Litvanija...Kasnije, Španija je u finalu došla do zlata.

Mundobasket 2019

Srbija se nadala da bi "orlovi" mogli do zlata, a tim u kome je Nikola Jokić žario i palio, na kraju je isprašen od Argentine u četvrtfinalu!

Uspeo je naš tim da dođe do petog mesta, dok je zlato odnela selekcija Španije.

Sastav Srbije 2019. godine! Bogdan Bogdanović

Nikola Jokić

Nemanja Bjelica

Vladimir Lučić

Stefan Jović

Nikola Milutinov

Boban Marjanović

Vasilije Micić

Miroslav Raduljica

Marko Gudurić

Stefan Birčević

Marko Simonović

Selektor: Aleksandar Đorđević

Eurobasket 2022

Šta tek reći za Srbiju pre tri godine na Evropskom prvenstvu... Gazili smo sve redom u grupi, bili pre i za vreme turnira veliki favoriti, a onda je u osmini fnala sve palo u vodu!

Ni magični Jokić nije pomogao Srbiji protiv nadahnutih Italijana, a "azuri" su ponovo bili kobni po naš tim (94:86) i tako nas ostavili praznih šaka!

Dejan Davidovac

Marko Gudurić

Marko Jagodić‑Kuridza

Ognjen Jaramaz

Nikola Jokić

Nikola Kalinić

Vladimir Lučić

Vanja Marinković

Vasilije Micić

Nikola Milutinov

Nemanja Nedović

Dušan Ristić

Selektor: Svetislav Pešić

Euforija je opasna, u to smo se mogli i sami bezbroj puta uveriti! Mnogi veliki timovi su padali pod velikim pritiskom, lomili se kada je to bilo najteže na terenu.

Prvenstvo još nije ni zvanično počelo, a većina javnosti na grudima naših momaka vidi zlatnu medalju, prvu još od Indijanopolisa 2002. godine. Nema dileme da je Srbija najjači kolektiv na predstojećem Eurobasketu, ali to moramo opravdati i na parkertu.

- Ja sam najstariji trener na svetu, šta da radim... Naučio sam da pre zore ne sviće. Naučio sam da iskažem respekt prema svakom protvniku. Naši protivnici kažu oni smo najbolji na svetu, neće da kažu ono što je realno, kad mene pitaju, teško je reći jer ima 6-8 kandidata za medalju. Teško je reći ko je favorit. Jedna utakmica može da ti odradi takmičenje. Imali smo perfektnu igru u Češkoj, i par minuta loše igre protiv Italije. I nije bilo sramota da ispadnemo od njih. Verujemo u naše mogućnosti, naučili smo iz prošlosti.

- Šruder je najbolji plejmejker Evrope.... Jokić, Dončić su ektra klasa, a Franc Vagner je četvrti najbolji igrač u Evropi. Imamo mi kvaliteta, ali imaju i drugi. Neću da vas ubeđujem, znam bolje od svih vas ovde. Zato me pitajte. Da se ne 'puvamo' previše, da prodajete novine i klikove. Pričam šta je realno, a i realni ciljevi su teško ostvarivi. Nailaziš na različite prepreke. To je to, mi to znamo. Tako se ponašamo i verujemo u naše mogućnoti. Više nego vi u nas - zaključio je Pešić.

Reči Svetislava Pešića nakon Slovenije moraju biti poziv na oprez kako bi se izbegao mogući crni scenario i neka nova Litvanija, Italija, Francuska. Kari najbolje zna kako tim dovesti u red i njihove glave.

