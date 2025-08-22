CRNI SCENARIO ZA SRBIJU OD KOGA SVI STREPE: Bliži se početak Eurobasketa, a ovo ne valja i svi se plaše...
Košarkaška reprezentacija Srbije furiozno je odradila pripremni period i u prijateljskim okršajima isprašila sve selekcije sa dvocifrenom razlikom.
Predvođeni Nikolom Jokićem, Bogdanom Bogdanovićem, Nikolom Jovićem kao i ostalim našim reprezentativcima, Srbije je u četvrtak veče u prepunoj Beogradskoj areni, demolirala selekciju Slovenije (106:72) i tako još jednom potvrdila ozbiljnost ali i zacrtani cilj - zlato na Eurobasketu (27. do 14. septembra).
Srbija je delovala zastrađujuće moćno na svim tim utakmicama, ali prevelika euforija bi po ko zna koji put, mogla da košta, već projektovanog favorita za osvajanje zlatne medalje...
EUROBASKET 1999
Tadašnja SR Jugoslavija je u Pariz otiša pojačanja Predragom Danilovićem, Vladom Divcem i Predragom Stojakovićem, a posle zlata godinu dana ranije u Atini na SP i u Barseloni 1997. godina na šampionatu Evrope, očekivalo se da naša selekcija lagano dođe do novog trofeja.
Ipak, tada su se u polufinalu pojavili Italijani i na iznenađenje mnogih pobedili naš tim rezultatom 71:62! Kasnije, Jugoslavija je u borbi za treće mesto došla do bronzane medalje pobedom nad selekcijom Francuske.
Sastav reprezentacije Jugoslavije – Eurobasket 1999:
- Vlade Divac
- Predrag Stojaković
- Dejan Bodiroga
- Predrag Danilović
- Dragan Tarlać
- Saša Obradović
- Dejan Tomašević
- Milan Gurović
- Nikola Lončar
- Milenko Topić
- Dragan Lukovski
- Vlado Šćepanović
Selektor: Željko Obradović
EUROBASKET 2005
Superstar selekcija Srbije i Crne Gore na čelu sa Željkom Obradovićem, kao domaćin Evropskog prvenstva, doživela je jedan od najvećih brodoloma u istoriji naše košarke.
Od pompeznih najavi da Srbija ide po novo evropsko zlato, do čuvene konferencije Željka Obradovića gde je nakon poraza od Francuske u nokaut fazi iznet sav prljav veš iz tabora "plavih".
Bilo, ne ponovilo se...
Sastav reprezentacije Srbija i Crne Gore - Eurobasket 2005
- Dejan Bodiroga
- Darko Miličić
- Vule Avdalović
- Vladimir Radmanović
- Igor Rakočević
- Vlado Šćepanović
- Marko Jarić
- Željko Rebrača
- Nenad Krstić
- Dejan Milojević
- Dejan Tomašević
- Milan Gurović
Selektor: Željko Obradović.
Krah američkog drim-tima 2002, 2004, 2006. godine
Kompletni raspad favorizovanog drim-tima Sjedinjenih Američkih Država počeo je 2002. godine, kada su kao domaćini Mundobasketa ispali u četvrtfinalu od naše reprezentacije.
Potom su usledlle Olimpijske igre 2004. gde je kasniji šampion, selekcija Argentine, očitala lekciju Alenu Ajversonu, Timu Dankanu i tada mladom Lebronu Džejsmu u polufinalu u Atini.
Mundobasket 2006. godine označio je još jedan krah Amerikanaca, ovoga puta u polufinalu od selekcije Grčke... Dakle, favoriti nisu uvek i oni koji se penju na najviše postolje.
EUROBASKET 2007
Španije je bila domaćin Evropskog prvenstva 2007. godine, ali je i pored moćnog tima sa sve velikim Pau Gasolom u ekipi, pala u finalu od autsajdera Rusije 60:59!
Koš odluke u poslednjim sekundama finala postigao je Džej Ar Holden, srušivši tako velikog favorita i to na njegovom parketu.
Sastav Španije - Eurobasket 2007
- Pau Gasol
- Mark Gasol
- Huan Karlos Navaro
- Rudi Fernandes
- Hoze Manuel Kalderon
- Sergio Rodrigez
- Karlos Himenez
- Karlos Kabesas
- Berni Rodrigez
- Felipe Rejes
- Aleks Mumbru
- Horhe Garbahosa
Selektor: Pepu Ernandes.
Mundobasket 2014
Španci su, kao i sedam godina ranije, bili domaćini nekog velikog takmičenja - ali su za razliku od 2007. godine - imali daleko moćniji "Evropski NBA tim".
Bili su favoriti uz Ameriku i već viđeni u finalu, ali Francuzi su se pitali u četvrtfinali i šokantno izbacili "crvenu furiju" - 65:52!
Riki Rubio
Hoze Kalderon
Serhio Rodrigez
Serhio Ljul
Huan Karlos Navaro
Rudi Fernandeš
Aleks Abrines
Viktor Klaver
Felipe Rejes
Pau Gasol
Mark Gasol
Serž Ibaka
Selektor: Huan Antonio Orenga
Eurobasket 2015
Španije je povučena iskustvom godinu dana ranije otišla u Francusku na Eurobasket, a tu su selekcija domaćina i Srbije, dva velika favorita turnira, na kraju umesto u borbi za zlato, igrali za bronzanu medalju!
Španije je bila bolja od Francuske, a nas je eliminisala Litvanija...Kasnije, Španija je u finalu došla do zlata.
Mundobasket 2019
Srbija se nadala da bi "orlovi" mogli do zlata, a tim u kome je Nikola Jokić žario i palio, na kraju je isprašen od Argentine u četvrtfinalu!
Uspeo je naš tim da dođe do petog mesta, dok je zlato odnela selekcija Španije.
Sastav Srbije 2019. godine!
- Bogdan Bogdanović
- Nikola Jokić
- Nemanja Bjelica
- Vladimir Lučić
- Stefan Jović
- Nikola Milutinov
- Boban Marjanović
- Vasilije Micić
- Miroslav Raduljica
- Marko Gudurić
- Stefan Birčević
- Marko Simonović
Selektor: Aleksandar Đorđević
Eurobasket 2022
Šta tek reći za Srbiju pre tri godine na Evropskom prvenstvu... Gazili smo sve redom u grupi, bili pre i za vreme turnira veliki favoriti, a onda je u osmini fnala sve palo u vodu!
Ni magični Jokić nije pomogao Srbiji protiv nadahnutih Italijana, a "azuri" su ponovo bili kobni po naš tim (94:86) i tako nas ostavili praznih šaka!
- Dejan Davidovac
- Marko Gudurić
- Marko Jagodić‑Kuridza
- Ognjen Jaramaz
- Nikola Jokić
- Nikola Kalinić
- Vladimir Lučić
- Vanja Marinković
- Vasilije Micić
- Nikola Milutinov
- Nemanja Nedović
- Dušan Ristić
Selektor: Svetislav Pešić
Euforija je opasna, u to smo se mogli i sami bezbroj puta uveriti! Mnogi veliki timovi su padali pod velikim pritiskom, lomili se kada je to bilo najteže na terenu.
Prvenstvo još nije ni zvanično počelo, a većina javnosti na grudima naših momaka vidi zlatnu medalju, prvu još od Indijanopolisa 2002. godine. Nema dileme da je Srbija najjači kolektiv na predstojećem Eurobasketu, ali to moramo opravdati i na parkertu.
- Ja sam najstariji trener na svetu, šta da radim... Naučio sam da pre zore ne sviće. Naučio sam da iskažem respekt prema svakom protvniku. Naši protivnici kažu oni smo najbolji na svetu, neće da kažu ono što je realno, kad mene pitaju, teško je reći jer ima 6-8 kandidata za medalju. Teško je reći ko je favorit. Jedna utakmica može da ti odradi takmičenje. Imali smo perfektnu igru u Češkoj, i par minuta loše igre protiv Italije. I nije bilo sramota da ispadnemo od njih. Verujemo u naše mogućnosti, naučili smo iz prošlosti.
- Šruder je najbolji plejmejker Evrope.... Jokić, Dončić su ektra klasa, a Franc Vagner je četvrti najbolji igrač u Evropi. Imamo mi kvaliteta, ali imaju i drugi. Neću da vas ubeđujem, znam bolje od svih vas ovde. Zato me pitajte. Da se ne 'puvamo' previše, da prodajete novine i klikove. Pričam šta je realno, a i realni ciljevi su teško ostvarivi. Nailaziš na različite prepreke. To je to, mi to znamo. Tako se ponašamo i verujemo u naše mogućnoti. Više nego vi u nas - zaključio je Pešić.
Reči Svetislava Pešića nakon Slovenije moraju biti poziv na oprez kako bi se izbegao mogući crni scenario i neka nova Litvanija, Italija, Francuska. Kari najbolje zna kako tim dovesti u red i njihove glave.
