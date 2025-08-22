Slušaj vest

Bliži se početak Evropskog prvenstva u košarci koje se održava u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i na Kipru, a traje od 27. avgusta do 14. septembra.

Srbija će čitav turnir igrati u Rigi, pa ima tu privilegiju da nakon grupne faze ne mora da putuje na Baltik sa neke druge lokacije.

Tamo će joj protivnici biti Estonija, Turska, Češka, Portugal i domaćin Letonija.

Češka je pretrpela veliki udarac pred Ecropsko prvenstvo u košarci, pošto je bek Barselone Tomaš Satoranski objavio da propušta turnir.

"Danas sam morao da donesem veoma tešku odluku. Oni koji me poznaju znaju šta znači igrati za reprezentaciju i koliko sam želeo da prisustvujem svom petom Evropskom prvenstvu u nacionalnim bojama. Ali zbog mog trenutnog zdravstvenog stanja, nisam u mogućnosti da pomognem momcima kako bih želeo ili kako se očekuje. Leđa su me jednostavno naterala da stanem", napisao je Satoranski.

"Pre leta nisam bio siguran da li će to biti moj 'poslednji ples' sa reprezentacijom, ali sada sigurno znam da želim da se oprostim na terenu. Nadam se da ćemo se uskoro videti na parketu, a navijaću za momke iz daljine u Rigi. Držim palčeve da donesu još jedan sjajan rezultat za češku košarku!"

Satoranski, 33, neće biti jedini koji će propustiti turnir. Njegov saigrač iz Barse Jan Veseli takođe neće igrati jer nastavlja rehabilitaciju od povrede.

Bek Atlanta Hoksa Vita Krejčija je ostao kao glavna zvezda tima.

Češka je smeštena u Grupu A, zajedno sa domaćinom Letonijom, Srbijom, Portugalom, Estonijom i Turskom.