Košarkaši Grčke osvojili su Akropolis kup u Atini pobedom nad Italijom 76:74 u svojevrrsnoj generalnoj probi pred start Eurobasketa.

Kod pobedničke ekipe Tajler Dorsi je bio najefikasniji sa 14 poena, Papanikolau je dodao 11, dok su Toliopulos i Kalaicakis utakmicu okončali sa po deset poena.

Grci su na ovom meču nastupili u znatno oslabljenom sastavu, jer u timu nije bilo najveće zvezde Janisa Adetokumba kao ni Kostasa Slukasa i Dinosa Mitoglua.

Ipak nošena podrškom domaće publike, ekipa Vasilisa Spanulisa je na kraju uspela da odnese pobedu.

Interesantno je da će ove dve reprezentacije biti rivali i u prvom kolu Evropskog prvenstva, koje će se održati od 27. avgusta do 18. septembra.

Ove dve ekipe smeštene su u grupu C koja se igra na Kipru.

