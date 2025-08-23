Slušaj vest

Košarkaške legende i stručnjaci širom Evrope izneli su svoje viđenje favorita, a kada je reč o Srbiji, očekivanja su na najvišem nivou.

Organizatori Eurobasketa su anketirali neka od najzvučnijih imena košarke, a većina njih ne krije da vide Srbiju kao glavnog kandidata za zlatnu medalju.

Slovenac Goran Dragić Srbiju je stavio na tron, dok je Nemačkoj dodelio drugo, a Grčkoj treće mesto. Španac Rudi Fernandes takođe veruje u Srbiju, ali bronzu je, za razliku od Dragića, dao svojoj zemlji.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Vlade Divac istakao je Srbiju i Nemačku kao glavne favorite za finale, dok je treće mesto u svojoj prognozi rezervisao za Italiju. Litvanac Mindaugas Kuzminskas izdvojio je Srbiju, ali je uz nju u borbu za medalje uključio i Francusku i svoju Litvaniju.

Jedini koji nije Srbiju stavio na vrh liste jeste legendarni Dirk Novicki. On je, veran svojoj domovini, na prvo mesto postavio Nemačku, aktuelnog svetskog šampiona, dok je Srbiji namenio srebrnu medalju.

partizanlokomotiva-25.jpg
Novak Đoković na bejzbolu
IMG-20250821-WA0160.jpg
Aleksa Avramović i Nikola Jokić
20240314-21-25-17aaaa.jpg--photos.jpg

Orlovi, Srbija-Slovenija, Nikola Jokić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić