Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Turske jedan je od favorita iz senke na predstojećem Eurobasketu.

Na klupi Turske sedi Ergin Ataman koji ističe da njegov tim posle kvalitetnih priprema i niza jakih provera deluje spremno da napravi iskorak.

- Naš cilj nije da prođemo grupu ili igramo četvrtfinale. Naš cilj je da osvojimo medalju, zato smo ovde - ističe Ataman i dodaje:

- Mogu reći da smo postigli veoma dobru hemiju. Imali smo odličan pripremni period i videli smo kako nam raste forma. Svaki igrač u ekipi poseduje značajno iskustvo i imamo dosta samopouzdanja. Pričao sam o tome da će nivo našeg tima biti jasan posle mečeva sa Litvanijom i Nemačkom. Kao što vidimo, nalazimo se u dobroj formi. Raspodelićemo minutažu za generalnu probu sa Crnom Gorom i to da bi svaki igrač mogao da pruži svoj maksimum na Evrobasketu.

1/4 Vidi galeriju Ergin Ataman na klupi Turske Foto: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U sastavu su igrači koji nastupaju u NBA i Evroligi, Džedi Osman, Alperen Šengun, Omer Jurtseven, kao i naturalizovani plejmejker Šejn Larkin.

Ovakva kombinacija mladosti, iskustva i talenta daje Turcima ozbiljnu težinu, a dodatno ih motiviše činjenica da na medalju čekaju još od 2001. godine kada su kao domaćini stigli do srebra.

- Prvo Evropsko prvenstvo održano je 1935. Za 90 godina nismo osvojili nijednu medalju, osim srebrnog odličja na turniru 2001. godine na kojem smo bili domaćini. Veoma smo ambiciozni. Naš cilj nije da prođemo grupu ili igramo četvrtfinale. Naš cilj je da osvojimo medalju, zato smo ovde. Radimo i borimo se za ovo poslednjih mesec dana. Kao što znate, na prošlom Evropskom prvenstvu smo prošli loše. Ovog puta ćemo se osvetiti. Nadam se da svi imamo isto uverenje jer pozitivno razmišljanje donosi uspeh, nema potrebe da budemo pod stresom.

Ataman ne krije da će put do uspeha biti zahtevan jer se već u grupi suočavaju sa selekcijom Srbije, koja važi za jednog od glavnih favorita šampionata. Pored “orlova”, rivali će im biti Letonija, Estonija, Portugalija i Češka.

- Srbija deluje kao favorit da osvoji turnir. Tačno je da imaju veoma kvalitetan tim. Međutim, osim njih devet ili deset timova su kandidati za medalju, a mi smo jedna od tih ekipa. Imamo samopouzdanje. Hajde da svi zajedno jurimo medalju do poslednjeg trenutka - zaključio je Ataman.