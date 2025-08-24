Slušaj vest

Selektor Nemačke Aleks Mumbru saopštio je spisak putnika za Eurobasket, a na njemu se ne nalazi novi bek Real Madrida - David Kramer.

U poslednji čas Kramer je otpao sa spiska, pošto mu je kraljevski klub zabranio da igra.

Naime, Kramer već neko vreme ima problem sa povredom mišića i nakon konsultacija sa medicinskim timom Real Madrida, Nemac nije dobio dozvolu od španskog kluba na da nastupi na turniru.

Priznao je selektor Mumbru da je to ozbiljan udarac za njegovu ekipu.

"Ovo je veliki udarac za nas. David je trebalo da bude važan deo našeg tima. Sada moramo da nadoknadimo njegov izostanak što je bolje moguće. Naravno, i lično mi je veoma žao – David je zaslužio da bude tu", rekao je Mumbru nakon objave zvaničnog spiska putnika za Eurobasket.

Konačan spisak Nemačke:

Isak Bonga, Oskar Da Silva, Tristan Da Silva, Justus Holac Leon Kracer, Maodo Lo, Andreas Obst, Denis Šruder, Danijel Thajs, Johanes Thiman, Johanes Fohtman i Franc Vagner.

Nemačka je na prethodnom Evropskom prvenstvu, koje je održano 2022. godine, osvojila bronzanu medalju, a nakon toga je u Manili postala šampion sveta.

Nemci će igrati u grupi B sa Finskom, Litvanijom, Crnom Gorom, Švedskom i Velikom Britanijom.

Kurir sport