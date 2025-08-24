Slušaj vest

Selektor košarkaške reprezentacije TurskeErgin Ataman objavio je spisak od 12 igrača, koji će predstavljati ovu selekciju na predstojećem Eurobasketu.

Tamo nema nikakvih iznenađenja, a trener Panatinaikosa je poveo na šampionat 12 najboljih igrača. Najveća zvezda ovog tima je centar Hjuston Roketsa, Alperen Šengun koji će predvoditi ekipu. 

Osim njega, tu su još i Čedi Osman, Šejn Larkin, te iskusni Furkan Korkmaz. Na spisku se nalazi i centar Panatinaikosa Omer Jurtseven, dok je tu i Adem Bona, koji je još jedan NBA centar na spisku.

Do konačnih 12 su stigli i Kenan Sipahi, Sertač Šanli, Erčan Osmani i Sehmus Hazer.

Podsetimo, Turska je rival Srbije u grupnoj fazi Eurobasketa.

