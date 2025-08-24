Turska, rival Srbije na Eurobasketu, objavila spisak od 12 košarkaša.
biće teško
BEJBI JOKIĆ UDARA NA NAŠEG NIKOLU: Srbiji preti opasnost na Eurobasketu, čeka ih težak rival!
Selektor košarkaške reprezentacije TurskeErgin Ataman objavio je spisak od 12 igrača, koji će predstavljati ovu selekciju na predstojećem Eurobasketu.
Tamo nema nikakvih iznenađenja, a trener Panatinaikosa je poveo na šampionat 12 najboljih igrača. Najveća zvezda ovog tima je centar Hjuston Roketsa, Alperen Šengun koji će predvoditi ekipu.
Nikola Jokić u reprezenzaciji Srbije Foto: Starsport
Osim njega, tu su još i Čedi Osman, Šejn Larkin, te iskusni Furkan Korkmaz. Na spisku se nalazi i centar Panatinaikosa Omer Jurtseven, dok je tu i Adem Bona, koji je još jedan NBA centar na spisku.
Do konačnih 12 su stigli i Kenan Sipahi, Sertač Šanli, Erčan Osmani i Sehmus Hazer.
Podsetimo, Turska je rival Srbije u grupnoj fazi Eurobasketa.
