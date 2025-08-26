Selektor Košarkaške reprezentacije SrbijeSvetislav Pešić obratio se javnosti iz Rige, na redovnoj konferencinji za medije, dan uoči početka Eurobasketa i okršaja "orlova" i Estonije(utorak 20.15).

Svetislav Pešić je zajedno sa kapitenom naše reprezentacije Bogdanom Bogdanovićem izneo svoja očekivanja. Selektor je bio ljut na euforiju koju "prave" novinari...

- Radilo se jako i treniralo, sada je važno biti skoncetrisan na utakmice. Igramo svaki drugi dan, a igraćemo i dan za dan protiv Letonije i Portugalije. Moramo da ostanemo zdravi, jer kada smo zdravi, naš talenat možemo da pretvorimo u kvalitet. Vi treba da znate, vi palite narod po Srbiji, ali morate znati da igramo u najjačoj grupi i moramo da pokažemo respekt prema svima. Turska je ozbiljan kadnidat za medalju. Očekujem da vi prensete stručnjacima tamo u Srbiji da mi nismo najbolji na svetu i da se svi smirite i bez paljenja. Navijači imaju prava na euforiju, ali vi ostali da spustite očekivanja - jasan je Pešić.

Prethodno se obratio Novaku Đokoviću i navijačima u Srbiji:

- Mi Novaku na US Openu želimo da pre svega bude srećan. U ime cele ekipe želimo mu sve najbolje, a za ostalo neka se on sam pobrine - kaže Pešić.

Obratio se i navijačima u Srbiji:

- Znamo da nosimo veliku odgovornost. Navijači u Srbiji očekuju da svaki put pobedimo. Mi radimo u tišini i želimo da ih odbradujemo. Ne pričamo o rezultatima, već o procesu i želimo da budemo iz dana u dan sve bolji. Očekujemo i podršku naših navijača ovde - rekao je Pešić, a istim rečima se i Bogdanović obratio našim navijačima.

Prisetio se Pešić i meča protiv Estonije iz 2001. godine:

- Kao što i svi znaju, sutra počinje Evropsko prvenstvo. Igraćemo sa Estonijom i ništa manje, ništa više. Davno je to bilo. Sada pričamo o nečemu drugom u sadašnjosti. Znamo da je košarka u Estoniji popularna, da imaju dobrih igrača širom Evrope. Ne znam, kao što je Bogdan rekao, kako drugi treneri razmišljaju o Eurobasketu. Mi imamo prema svakom timu koji učestvuje u Rigi veliki respekt. Nije bitno ko je na drugoj strani, uložićemo napor i reprezentovaćemo srpsku košarku svaki dan na pravi način. Veliki respekt za sve sa druge strane, Estonija je jedan tim koji će sutra igrati sa motivacijom, posebnom motivacijom protiv nas i moraćemo minimum na nivou na kojem će i oni biti, da bismo kontrolisali sve od početka do kraja - ističe Pešić.

Sa druge strane svoja očekivanja izneo je i Bogdan Bogdanović:

- Na Eurobasketu se spremate za timsku košarku, mi takvu košarku igramo, prva je utakmica. Naravno, biće teška ta prva utakmica i daćemo što je više respekta moguće Estoncima.