FIBA odredila sudije za meč Srbija - Estonija.
JEDNO POZNATO IME NA TERENU! Evo ko će deliti pravdu na prvom meču Srbije na Eurobasketu!
Čekanju je došao kraj - Orlovi kreću u pohod na evropsko zlato.
Eurobasket 2025 startuje danas, a naša košarkaška reprezentacija prvi meč grupne faze igra od 20.15 protiv autsajdera Estonije.
FIBA je kasno sinoć odredila i arbitre za ovaj okršaj.
Pravdu na meču deliće iskusni španski Antonio Konde, koji važi za jednog od najboljih FIBA sudija, a pomagaće mu Italijan Lorenco Baldini i Belgijanac Geret Jakobs.
Konde je već sudio mečeve naše reprezentacije na Mundobasketu u Manili i prethodnom Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.
