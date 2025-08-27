Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20.15 u Rigi igra protiv Estonije prvi meč u okviru grupe A na Eurobasketu.

Estonija, koja važi za jednog od najvećih autsajdera na prvenstvu, nema šta da traži u okršaju sa prvim favoritom za zlato, smatraju kladionice.

Ako je verovati bukmejkerima, očekuje nas više nego ubedljiv trijumf Jokića i družine večeras u Rigi.

Mnoge kladionice podrazumevaju pobedu Srbije, pa nisu ni dale kvote za čistog "keca" ili "dvojku", a one koje u ponudi imaju ovu igru dale su mizernu kvotu 1.01 na trijumf Orlova i nestvarnih 15.5 na eventualnu pobedu Estonije.

Posebnu pažnju privukao je hendikep. Hendikep je metoda izjednačavanja šansi između dve ekipe sa očiglednim razlikama u kvalitetu i postiže se dodavanjem ili oduzimanjem poena jednom od timova. Tako kvota na pobedu Srbije uz hendikep -31.5 iznosi 1.90! Dakle, očekuje se da će Srbija slaviti večeras tridesetak razlike!

Kvote za meč Srbija - Estonija Foto: Screenshot

Ovako nešto se retko viđa na velikim takmičenjima, međutim, Srbija je u pripremnom periodu izgledala zaista moćno, pa nije ni čudo što bukmejkeri veruju da će Estonci večeras doživeti pravu katastrofu.

Kurir sport