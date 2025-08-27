Sva dešavanja pre, za vreme i posle meča Češke i Portugala (sreda, 13.45) možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs
EuroBasket 2025
ČEŠKA - PORTUGAL: Pratite uživo prvi meč grupe u kojoj se nalazi i Srbija!
Čekanju je došao kraj - Eurobasket 2025 je zvanično počeo.
Prvi meč grupe u kojoj se nalazi i Srbija odigraće selekcije Češke i Portugala (sreda, 13.45), a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Češka - Portugal
12:15
Pripremni period
Bolji pripremni period za Eurobasket imala je selekcija Portugala koja je ostvarila tri pobede i dva poraza na utakmicama uoči Evropskog prvenstva. Portugalci su šokirali Špance (76:74), dobili Island (83:79) i Švedsku (78:61), a izgubili od B tima Španije (64:63) i Argentine (84:70.
Sa druge strane, Češka je ostvarila samo jednu pobedu i to protiv Gruzije (100:87), dok je poražena od B tima Španije (80:75), Španije (87:73), Srbije (113:84) i Turske (79:65).
