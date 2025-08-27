Svi događaji
12:15

Pripremni period

Bolji pripremni period za Eurobasket imala je selekcija Portugala koja je ostvarila tri pobede i dva poraza na utakmicama uoči Evropskog prvenstva. Portugalci su šokirali Špance (76:74), dobili Island (83:79) i Švedsku (78:61), a izgubili od B tima Španije (64:63) i Argentine (84:70. 

Košarkaška reprezentacija Portugala
Foto: Ball Raw Images/ Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia

 Sa druge strane, Češka je ostvarila samo jednu pobedu i to protiv Gruzije (100:87), dok je poražena od B tima Španije (80:75), Španije (87:73), Srbije (113:84) i Turske (79:65).

Srbija - Češka Foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia, Begum Unal

12:02

Češka favorit

Prema kladionicama, ulogu blagog favorita na ovoj utakmici ima selekcija Češke i kvota na pobedu ove reprezentacije iznosi 1,70 dok je na trijumf Portugala 2,15.

Košarkaška reprezentacija Češke
Foto: Vostárek Josef / ČTK / Profimedia