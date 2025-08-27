Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Rige, Miloš Bjelinić

Posle puta koji je trajao 21 sat nekako sam stigao u Rigu. Uzimam usred noći taksi i odlazim do hotela. Nisam naravno raspoložen ni za kakvu priču već hoću samo da dođem do sobe, tuša i kreveta. Ali...

- Odakle si, upita me taksista.

- Iz Srbije, dolazim na Evropsko prvenstvo – odgovaram u polusnu.

- Vau, super, igramo protiv vas utakmicu u fudbalu 6. septembra – posle tih njegovih reči, potpuno se rasanjujem.

Mislim se u sebi: čekaj, da li sam to stvarno došao u Letoniju ili šta se dešava? Okej, igramo fudbal sa Letonijom, ali kome je ovde u glavi fudbal pored basketa koji kao nacija obožavaju...

- Da, da, nego otkud ti fudbal prva asocijacija. Pre toga igramo i u košarci, na Eurobasketu, znatiželjno ga pitam.

- Ja sam navijač, veliki navijač reprezentacije, pre svega u fudbalu. Da tako kažem, vođa navijača – reče mi Toms i em razbudi potpuno, em ostavi u neverici. Koja je verovatnoća...

I dobro, tu ide priča o fudbalu... Bilo ih je 2.000 u Londonu, uživali su, eto u Srbiji u novembru, misli da će izgubiti 0:3 od nas tog 6. septembra. Pitam ga koliko ljudi će doći na meč u Rigi.

- Zavisi kakvo vreme bude – odgovara uz osmeh i dodaje:

- Biće 4.000-5.000, ako ne bude kiše, možda i još malo više – odgovara nam vođa navijača.

Dogovaramo da im se pridružim na tribini pre meča protiv Srbije i da nastavimo priču... Biće i na nekim košarkaškim mečevima, ali ne u subotu, tada ima druge planove. Otkriva nam jedan detalj:

- Ovde se obožava hokej. To je apsolutno sport broj jedan. Potom ide košarka, a fudbal? Onako, postoji interesovanje, ali ne može da se poredi ni sa košarkom, a kamoli sa hokejom. Imamo dva kluba RFS i RIGA oni imaju budžete oko 8 miliona evra, privatni kapital... U košaraci najveći budžet kluba je dva miliona evra. I to samo privatni novac. Država i grad ne daju evro klubovima – pojašnjava mi Toms kako stoje stvari.

Stižemo! Napokon! U Rigi sam, hotel, tamo gde sam krenuo 22 sata ranije...