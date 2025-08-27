Svi događaji
18:19

30. minut - Egzibicija Turske

Larkin trojkom stavlja tačku na treću deonicu, 55:72.

18:16

28. minut - Raste prednost Turske

Letonija na konopcima, Turrska na krilima Osmana i Larkina razbija domaćina, 49:67

18:11

26. minut - Turska ima dvocifrenu prednost

Međutim i Turci imaju odgovor. Trojka Čedi Osmana za +12, 48:60. Banki ponovo traži tajm-aut.

18:10

25.minut - Letonija trojkama održava priključak

Lomaž postiže i devetu trojku za Letoniju na ovom meču i drži domaćina u životu, 48:57.

18:05

23. minut - Turska čuva prednost

Izjednačen početak drugog poluvremena, domaćin pokušava na krilima publike da se vrati u meč, 42:51.

17:41

Kraj prvog poluvremena - 39:47

Turska serijom 5:0, ponovo dolazi na obećavajućih +8. Larkin je pogodio nakon prodora za 39:47 na poluvremenu.

17:36

18. minut - Razigrao se Bertrans

Bertans je sa dve trojke zapalio dvoranu. Letonija na - 3, 39:42.

17:33

16. minut - Blistaju Žagars i Sipahi

Žagars održava Letonce. Vezao je tri trojke. Sa druge starne raspoložen je Sipahi 33:39.

17:31

14. minut - Vodi Turska

Žagars trojkom prekida seriju Turske, ali odmah vraća Sipahi 27:35.

17:29

12. minut - Turci ponovo bolje otvaraju četvrtinu.

Ponovo je Atamanov tim bolje započeo kvartal. Turska na +10, 22:32. Trojka Korkmaza

17:22

Kraj prve četvrtine - 21:24

Letonci su se razigrali i za svega dva minuta se sa - 14 spustili na - 3. Razigrali su se Smits i Porzingis. Letonija je serijom 11:0 završila prvu ćetvrtinu.

17:14

8. minut - Muče se Letonci

Domaćin teško dolazi do poena, a sa druige strane Turci realizuju maltene svaki napad. Čedi Osman siguran sa penala 10:22

17:09

6. minut - Turska održava prednost

Turci pogađaju iz svih pozicija, Šengun pogađa za tri 8:18.

17:05

4. minut -  Serija Turske

Turci su serijom 9:0, odmah na startu utišali Rigu. Selektor Letonije Luka Banki odmah na startu traži tajm-aut  3:13.

17:02

2. minut - Bolji start Turske

Turska je bolje otvorila meč i već na startu stekla šest poena prednosti 3:9

15:54

LETONIJA - TURSKA

Hala: Arena, Riga

Sudije: Gediminas Petraitis (SAD), Johan Roso (Francuska), Fernando Kalatrava (Španija)

LETONIJA: Mejeris, Pocingis, Davis Bertans, Dairis Bertans, Smits, Kavars, Lomaš, Grazulis, Steinbergs, Kuruc, Žagars, Zoriks. Trener: Luka Bjanki

TURSKA: Larkin, Hazer, Šanli, Osman, Bitim, Korkmaz, Šengun, Osmani, Bona, Jilmaz, Sipahi, Jurceven. Trener: Ergin Ataman