LETONIJA - TURSKA: Muk u Rigi, Atamanov tim razbija domaćina Eurobasketa!
Košarkaši Letonije i Turske igraju derbi 1. kola grupe A.
U okviru ove grupe, koja se igra u Rigi, nalazi se i selekcija Srbije.
Utakmica u Rigi počinje u 17 časova.
28. minut - Raste prednost Turske
Letonija na konopcima, Turrska na krilima Osmana i Larkina razbija domaćina, 49:67
26. minut - Turska ima dvocifrenu prednost
Međutim i Turci imaju odgovor. Trojka Čedi Osmana za +12, 48:60. Banki ponovo traži tajm-aut.
25.minut - Letonija trojkama održava priključak
Lomaž postiže i devetu trojku za Letoniju na ovom meču i drži domaćina u životu, 48:57.
23. minut - Turska čuva prednost
Izjednačen početak drugog poluvremena, domaćin pokušava na krilima publike da se vrati u meč, 42:51.
Kraj prvog poluvremena - 39:47
Turska serijom 5:0, ponovo dolazi na obećavajućih +8. Larkin je pogodio nakon prodora za 39:47 na poluvremenu.
18. minut - Razigrao se Bertrans
Bertans je sa dve trojke zapalio dvoranu. Letonija na - 3, 39:42.
16. minut - Blistaju Žagars i Sipahi
Žagars održava Letonce. Vezao je tri trojke. Sa druge starne raspoložen je Sipahi 33:39.
12. minut - Turci ponovo bolje otvaraju četvrtinu.
Ponovo je Atamanov tim bolje započeo kvartal. Turska na +10, 22:32. Trojka Korkmaza
Kraj prve četvrtine - 21:24
Letonci su se razigrali i za svega dva minuta se sa - 14 spustili na - 3. Razigrali su se Smits i Porzingis. Letonija je serijom 11:0 završila prvu ćetvrtinu.
8. minut - Muče se Letonci
Domaćin teško dolazi do poena, a sa druige strane Turci realizuju maltene svaki napad. Čedi Osman siguran sa penala 10:22
4. minut - Serija Turske
Turci su serijom 9:0, odmah na startu utišali Rigu. Selektor Letonije Luka Banki odmah na startu traži tajm-aut 3:13.
2. minut - Bolji start Turske
Turska je bolje otvorila meč i već na startu stekla šest poena prednosti 3:9
LETONIJA - TURSKA
Hala: Arena, Riga
Sudije: Gediminas Petraitis (SAD), Johan Roso (Francuska), Fernando Kalatrava (Španija)
LETONIJA: Mejeris, Pocingis, Davis Bertans, Dairis Bertans, Smits, Kavars, Lomaš, Grazulis, Steinbergs, Kuruc, Žagars, Zoriks. Trener: Luka Bjanki
TURSKA: Larkin, Hazer, Šanli, Osman, Bitim, Korkmaz, Šengun, Osmani, Bona, Jilmaz, Sipahi, Jurceven. Trener: Ergin Ataman