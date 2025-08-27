Slušaj vest

Košarkaši Srbije na najbolji mogući način su krenuli po zlato na Evropskom prvenstvu.

Izabranici Svetislava Pešića su u prvoj utakmici grupne faze demolirali Estoniju rezultatom 98:64 i tako pokazali svu svoju moć.

Nakon utakmice svoje utiske sumirao je selektor Orlova Svetislav Pešić, koji se na početku obraćanja obratio organizatorima:

- Pre svega, imam jedan zahtev za organizatore, sada je 23.20. Pokušajte da poštujete naše vreme, ne možemo da ostanemo sat posle utakmice i čekamo na press konferenciju. Spreman sam na sve, ali sada je 23.00. Želimo da počnemo konferenciju, ali da ne čekamo 30 minuta.

Zadovoljan je Pešić što je Srbija startovala pobedom.

- Zbog toga sam ovde. Počinjemo takmičenje pobedom, ali nećemo da preuveličamo ovu pobedu, ali ni da je umanjimo ni na koji način. Pobeda je bitna kao i uvek. To je bio naš cilj, da pobedimo samo, to nije dovoljno. Hoćemo još, još, još... Da vidimo kako pronalazimo rešenja tokom utakmice, da dajemo igračima šanse i da tražimo da popravimo individualnu formu igrača. Mislim da je večeras stav, koncentracija, odbrana, da su bili dobri i da su svi srećni.

Govorio je selektor Orlova i o ostalim ekipama iz grupe.

- Rekao sam juče. Naša grupa je veoma teška, imate tri tima koji su kandidati za osvajanje medalja. Videli smo večeras koliko jaka je Turska. Mislim da je Letonija bolja, da može da igra bolje, verovatno je pritisak uradio svoje, nije bilo dovoljno koncentracije, ali Letonija je tim koji dosta poštujemo i za mene se ništa ne menja u odnosu na ono od prvog dana. Tri tima - Srbija, Turska i Letonija su favoriti da se kvalifikuju dalje i ne samo to, nego i da dođu do medalje.

Svih 12 košarkaša Srbije se upisalo u strelce. Nikola Jović je bio najefikasniji sa 18 poena (6 asistencija, 4 skoka). Avramović je postigao 13 poena, Petrušev 12, a Bogdanović (7 asistencija) i Jokić (10 skokova, 7 asistencija) po 11 poena.

- Pa dobro, osećaj je najbolji ako imaš utakmicu da pobediš i ako osetiš individualno da si doprineo pobedi, neko više, neko bolje, kod nekih igrača su brojke bolje, kod nekih drugačije, ali to će se promeniti, poboljšavati. Kao što sam već rekao, hoću da igrači posle ovakve utakmice dobiju osećaj da je igrač napravio korak po pitanju svoje individualne forme - rekao je selektor Srbije.

Raspored i sastav Srbije

Naredni protivnici "orlova" će biti biti Portugal (29. avgust, 20.15), Letonija (30. avgust, 17.00), Češka (1. septembar, 20.15) i Turska (3. septembar, 20.15).

Svetislav Pešić na Eurobasket poveo je sledećih 12 košarkaša:

Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Inače, sa šireg spisak otpali su otpali sledeći košarkaši: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac.

Gde gledati Eurobasket 2025

Mečeve Eurobasketa 2025 prenosiće dve televizije. Direktne prenose obezbedili su Radio televizija Srbije, kao i Arena sport, a mečevi Srbije biće na prvom programu RTS, kao i Premium 1 kanalu Arene sport.

Kvote - Srbija apsolutni favorit

I prema kladionicama, košarkaška reprezentacija Srbije apsolutni je favorit na predstojećem Eurobasketu.

Kvota na to da će četa Svetislava Pešića stići do medalje iznosi 2,55, dok je drugi favorit Nemačka daleko iza "orlova" sa kvotom 8,50.

Zatim slede Francuska (10.00), Grčka (13.00), Španija (17.00), Letonija (22.00)...

Najveći autsajderi su Kipar i Island i na njih je kvota 501!