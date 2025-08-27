Slušaj vest

Ovaj meč je bio posebno zanimljiv ljubiteljima košarke u Srbiji pošto su to dva glavna rivala Pešićevih Orlova u grupi.

Turska je ovom neočekivano ubedljivom pobedom pokazala da je jedan od glavnih kandidata za medalju na ovom prvenstvu.

Selektor Turske Ergin Ataman izneo je svoje impresije uoči ovog meča.

"Mislim da je početak utakmice veoma važan. Preuzeli smo kontrolu na početku, imali smo nekoliko nepotrebnih izgubljenih lopti u drugoj deonici. U trećoj četvrtini, ponovo važnoj, dobro smo kontrolisali loptu, nismo im dozvolili lake šuteve. Igrali smo agresivno i nismo im dozvolili lake šuteve. Kenan je organizovao sjajno, kao i Šejn i Osman, Šengun je igrao odlično pod košem"

Ataman smatra da je njegov tim jedan od kandidata za tron.

„Važna pobeda za nas. Pokazali smo Evropi da smo jedna od najboljih reprezentacija na turniru. Pre meča sam video da je Letonija favorit, ali sam svojim igračima rekao da smo mi snažan tim i sada je važno samo da ostanemo na ovom nivou.“

Na pitanje da li je očekivao pobedu, Ataman kaže:

„Da. očekivao sam jer znam snagu svog tima. Naravno, teško je bilo igrati prvu utakmicu kada imate protivnika koji igra na domaćem terenu. Naravno, nisam možda očekivao ovako dobru igru u napadu, u odbrani jesam, ali sam očekivao pobedu“.