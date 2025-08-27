KURIR U RIGI! Specijalni izveštač sa Eurobasketa: Miloš Bjelinić
EuroBasket 2025
STEFAN JOVIĆ: Ispoštovali smo sve, važno da se niko nije povredio
Košarkaši Srbije više nego ubedljivo započeli su Evropsko prvenstvo.
U utakmici prvog kola u Rigi savladali su Estoniju 98:64 i tako potvrdili da su stigli sa najvećim ambicijama.
Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Iako je igrao samo sedam minuta, jedan od najiskusnijih Stefan Jović punio je sve bitne statističke kolone, pa je imao po četiri poena i asistencije.
