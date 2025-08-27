Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije na više nego ubedljiv način je startovala na Evropskom prvenstvu.

U utakmici 1. kola grupe A u Rigi Orlovi su deklasirali Estoniju rezultatom 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:18).

Utakmici je prisustvovao i vlasnik Denver Nagetsa Džoš Krenke koji je došao da gleda Nikolu Jokića.

Džoš Krenke je proputovao pola sveta kako bi došao da gleda najboljeg igrača na svetu, Nikolu Jokića u dresu Srbije, a za to je morao i da plati dobro, pošto je odlučio da gleda Nikolu iz prvog reda.

Jokić je  igrao više za tim nego za statitiku, ali je takav bio blizu tripl-dabla. Postigao je 11 poena, 10 skokova uz sedam asistencija.

Vidi se da je Nikola fokusiran na ekipu i da mu je najvažnije da  Srbija postigne željeni cillj i osvoji zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Nikola Jokić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije
Eurobasket karte
djokovic-jokic.jpg
Nikola Jokić

Nikola Jokić prošao kroz miks zonu, bez davanja izjave