Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije na više nego ubedljiv način je startovala na Evropskom prvenstvu.

Utakmici je prisustvovao i vlasnik Denver Nagetsa Džoš Krenke koji je došao da gleda Nikolu Jokića.

Džoš Krenke je proputovao pola sveta kako bi došao da gleda najboljeg igrača na svetu, Nikolu Jokića u dresu Srbije, a za to je morao i da plati dobro, pošto je odlučio da gleda Nikolu iz prvog reda.

Jokić je igrao više za tim nego za statitiku, ali je takav bio blizu tripl-dabla. Postigao je 11 poena, 10 skokova uz sedam asistencija.

Vidi se da je Nikola fokusiran na ekipu i da mu je najvažnije da Srbija postigne željeni cillj i osvoji zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.