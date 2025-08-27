KURIR U RIGI! Specijalni izveštač sa Eurobasketa: Miloš Bjelinić
EuroBasket 2025
NIKOLA JOVIĆ ISTIČE DOPRINOS SAIGRAČA: Lako je igrati sa njima! Statistika nije bitna dok pobeđujemo
Košarkaši Srbije više nego ubedljivo započeli su Evropsko prvenstvo.
U utakmici prvog kola u Rigi savladali su Estoniju 98:64 i tako potvrdili da su stigli sa najvećim ambicijama.
Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
O tome su posle meča govorili srpski košarkaši.
Nikola Jović je sa 18 poena bio najefikasniji u timu Srbije, koji je istakao veliki doprinos saigrača za svoj učinak.
