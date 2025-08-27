Slušaj vest

Košarkaši Srbije više nego ubedljivo započeli su Evropsko prvenstvo.

U utakmici prvog kola u Rigi savladali su Estoniju 98:64 i tako potvrdili da su stigli sa najvećim ambicijama.

Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 O tome su posle meča govorili srpski košarkaši.

Nikola Jović je sa 18 poena bio najefikasniji u timu Srbije, koji je istakao veliki doprinos saigrača za svoj učinak.

Eurobasket 2025: Nikola Jović posle pobede nad Estonijom Izvor: Kurir

Ne propustiteEuroBasket 2025MOĆNA SRBIJA POSLALA BRUTALNU PORUKU RIVALIMA: Orlovi deklasirali Estoniju na startu Evropskog prvenstva
Eurobasket 2025, Srbija - Estonija
EuroBasket 2025HIMNA BOŽE PRAVDE GRMELA U RIGI: Svi se nadaju da će tako biti i 14. septembra
Eurobasket 2025, Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025ŠTA KAŽU NAVIJAČI SRBIJE POSLE DEMOLIRANJA ESTONIJE? Pljušte pozitivni komentari, ali ima i onih koji brinu: "Ne volim ova opuštanja na kraju..."
Eurobasket 2025, Srbija - Estonija
KošarkaČISTA UMETNOST! KOŠARKAŠKA POEZIJA ORLOVA NA JEDNOM MESTU! Pogledajte najbolje poteze sa utakmice! Uzmite kokice i uživajte, ovo je prava magija! VIDEO
Eurobaslet 2025, Srbija - Estonija
EuroBasket 2025PEŠIĆ BESAN KAO RIS POSLE POBEDE NAD ESTONIJOM: Selektor Srbije pokazivao na sat i tražio jedno od domaćina!
Svetislav Pešić, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025"NEĆEMO DA PREUVELIČAVAMO OVU POBEDU": Pešić spušta loptu posle demoliranja Estonije, svašta je rekao na konferenciji! Zbog jedne stvari je posebno ljut!
Svetislav Pešić

Majice Srbije na prodaji u zvaničnom šopu Izvor: Kurir