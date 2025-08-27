Slušaj vest

Košarkaši Srbije više nego ubedljivo započeli su Evropsko prvenstvo.

U utakmici prvog kola u Rigi savladali su Estoniju 98:64 i tako potvrdili da su stigli sa najvećim ambicijama.

Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Utakmicu u Rigi obeležili su navijači Estonije, koji su činili gotovo 90 odsto publike. I uprkos ubedljivom zaostatku, navijali su gromoglasno do samog kraja.

Eurobasket 2025: Filip Petrušev posle pobede nad Estonijom Izvor: Kurir

Fantastičnu atmosferu istakao je centar Srbije Filip Petrušev.

