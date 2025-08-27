KURIR U RIGI! Specijalni izveštač sa Eurobasketa: Miloš Bjelinić
EuroBasket 2025
FILIP PETRUŠEV: Svima prija kada imamo halu protiv sebe, dodatno nas motiviše
Slušaj vest
Košarkaši Srbije više nego ubedljivo započeli su Evropsko prvenstvo.
U utakmici prvog kola u Rigi savladali su Estoniju 98:64 i tako potvrdili da su stigli sa najvećim ambicijama.
Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Utakmicu u Rigi obeležili su navijači Estonije, koji su činili gotovo 90 odsto publike. I uprkos ubedljivom zaostatku, navijali su gromoglasno do samog kraja.
Fantastičnu atmosferu istakao je centar Srbije Filip Petrušev.
Reaguj
Komentariši