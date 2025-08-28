Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije uspešno je započela učešće na Evropskom prvenstvu.

Srbija je pobedila u Rigi selekciju Estonije 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20), u utakmici prvog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Na terenu su svih 12 igrača dobili minutažu i priliku da se iskažu, a svako od njih se istakao pre svega timskom igrom, gde lična statistika ni u jednom momentu nije dolazila do izražaja.

Da u timu vlada sjajna timska atmosfera pokazali su i detalji iz svlačionice "Orlova".

Kamere su snimile Nikolu Jokića kako ulazi u svlačionicu i zatim pozdravlja svakog saigrača i člana stručnog štaba koji je ušao pre njega.

Srbija narednu utakmicu na Evropskom prvenstvu igra u petak od 20.15 časova, a rival je selekcija Portugalije.