Isticali su košarkaši Srbije i tokom pripremnog perioda da u ekipi vlada pravi timski duh, a to se videlo i tokom prvog meča na Evropskom prvenstvu.

Srbija je savladala Estoniju 98:64 u prvom kolu grupe A u Rigi i tako svima poslala poruku da je stigla sa najvišim mogućim ambicijama.

Srbija - Estonija, Evrobasket 2025

O odličnom raspoloženju u taboru "Orlova" govori i snimak nastao posle utakmice sa Estima.

Kamere su zabeležile trenutak kada je Nikola Jokić ušao u svlačionicu i pozdravio svakog ko se u njoj zatekao, od igrača do članova stručnog štaba.

A onda je posle njega ušao Aleksa Avramović. Nije tajna da je Aleksa energetski lider tima i da svojim reakcijama na terenu, ali i van njega ume da digne atmosferu.

Avramović je po ulasku u svlačionicu prišao svojoj "bekovskoj" liniji i izljubio se sa Dobrićem i Gurudićem, kao i sa trenerom Marinovićem.

Usledili su potom pozdravi i sa igračima iz "centarske" linije, Vukčevićem, Milutinovim i Jokićem.

Još jedan dokaz o sjajnoj atmosferi u ekipi.