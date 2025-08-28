Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije opravdala je ulogu favorita na otvaranju Eurobasketa u Rigi, pošto je u prvom kolu A grupe deklasirala Estoniju rezultatom 98:64.

Već na prvom nastupu na Eurobasketu moćni Orlovi rušili su rekorde kao od šale.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pobedom od 34 poena razlike Srbija je oborila sopstveni rekord na Evropskim prvenstvima. Pored toga, naš tim je zabeležio čak 32 asistencije, što je drugi najbolji učinak naše reprezentacije u istoriji Eurobasketa. Podsetimo, davne 2001. godine, takođe protiv Estonije, naša reprezentacija je podelila 33 asistencije što je apsolutni rekord na EP.

Uspeli su naši momci da naprave i nešto što do sada nikada nije viđeno na Eurobasketu. Naime, čak tri igrča iz našeg tima imala su pet ili više asistencija na jednom meču. FIBA od 1995. vodi detaljnu statistiku i tako nešto se nikada ranije nije dogodilo. Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović imali su po sedam asistencija, a šest je upisao sjajni Nikola Jović, kome je malo nedostajalo da na ovom meču obori i jedan Jokićev rekord.

Mladi as Majamija u svom prvom nastupu na Eurobasketu zabeležio je 18 poena za 16 minuta igre i tako postao drugi najefikasniji debitant u istoriji srpske reprezentacije. Uspešniji od njega na debiju bio je samo Nikola Jokić koji je protiv Holandije u Pragu ubacio 19 poena.

Impesivan niz nastavio je i Nikola Jokić, kome je malo nedostajalo da na ovom meču zabeleži tripl-dabl. Imao je 11 poena, 10 skokova i sedam asistencija. Verovali ili ne, Nikola je tako u svih sedam utakmica koje je odigrao na Eurobasketu u karijeri imao dabl-dabl.

Jedan rekord zabeležio je sinoć i naš selektor Svetislav Pešić, koji je sa 75 godina i 11 meseci postao najstariji selektor u istoriji Eurobasketa.

Kurir sport