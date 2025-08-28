Slušaj vest

Pred start Eurobasketa bilo je jasno se u našoj grupi nalaze ubedljivo najjači centri na turniru - Nikola Jokić, Alperen Šengun i Kristaps Porzingis... Međutim, jedan manje poznati NBA as na otvaranju Evropskog prvenstva uspeo je da zaseni daleko poznatije kolege. Reč je o snažnom centru Portugala i Boston Seltiksa - Nemijasu Keti.

Portugal je u prvom kolu napravio iznenađenje, pošto je savladao selekciju Češke, a junak trijumfa bio je fantastični Keta koji je meč završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom. Imao je 23 poena i 18 skokova!

Češka - Portugal Eurobasket 2025 Foto: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Sada ga očekuje direktan duel sa najboljim centrom na svetu - našim Nikolom Jokićem.

"Moramo da igramo kao tim protiv njega, protiv Srbije. Svi znamo ko je Jokić i koliko čini saigrače boljim. Srbija je jedan od najboljih timova na svetu i dugo su na okupu. Zato moramo da se borimo i damo sve od sebe", rekao je Keta u razgovoru za "Mozzart sport" pred okršaj sa Srbijom.

Slaže se Keta u konstataciji da su u grupi B najbolji centri na turniru.

"Možemo da diskutujemo, ali za mene grupa B ima najjače centre na šampionatu. Tu su najbolji NBA igrači, vrhunski evroligaški centri. Biće fantastični dueli".

Kurir sport/Mozzart sport

